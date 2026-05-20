11 Weton Ini Dipercaya Akan Dihampiri Kekayaan dan Kesempatan Emas di 2026, Keuangan Semakin Stabil!

JawaPos.Com - Perjalanan hidup setiap orang dipercaya memiliki garis nasib yang berbeda-beda.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga kondisi finansial seseorang di masa depan.

Sebagian weton dipercaya memiliki energi rezeki yang semakin kuat ketika memasuki fase tertentu dalam hidup.

Mereka disebut lebih mudah menemukan peluang besar, mendapatkan bantuan dari orang tepat, hingga mengalami perubahan finansial yang perlahan membuat hidup menjadi lebih mapan.

Menariknya, tidak semua pemilik weton tersebut langsung menikmati keberuntungan sejak awal.

Banyak di antara mereka justru harus melewati masa sulit, tekanan ekonomi, dan perjuangan panjang sebelum akhirnya mulai merasakan hasil besar dari kerja keras yang dilakukan selama ini.

Dilansir dari kanal Youtube Rajo Notonegoro, inilah sebelas weton yang dipercaya akan dihampiri kekayaan dan kesempatan emas sehingga kondisi keuangan mereka semakin stabil di 2026 menurut primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki wibawa yang cukup besar dan kemampuan menarik perhatian orang lain.

Dalam primbon Jawa, weton ini dipercaya memiliki energi keberuntungan yang sangat kuat dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.

Tahun 2026 dipercaya menjadi masa ketika banyak peluang mulai terbuka lebih lebar bagi pemilik Jumat Kliwon.

Mereka sering dipertemukan dengan orang-orang yang membawa pengaruh baik terhadap karier dan kondisi finansialnya.

Selain itu, karakter pantang menyerah membuat weton ini mampu bangkit lebih cepat ketika menghadapi masalah ekonomi.

Karena itulah kehidupan mereka dipercaya perlahan menjadi lebih stabil dan berkecukupan.