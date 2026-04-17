Leo, Sagitarius, Libra Diprediksi Alami Keberuntungan Besar Sepanjang Pekan 20–26 April 2026

JawaPos.com - Pergerakan planet dalam astrologi sering kali dikaitkan dengan perubahan energi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia.

Pada pekan 20 hingga 26 April 2026, terdapat konfigurasi langit yang dinilai membawa dorongan positif, terutama dalam hal peluang, keberanian mengambil keputusan, dan pertumbuhan personal.

Kondisi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari interaksi beberapa planet yang menciptakan momentum penting.

Salah satu fenomena utama adalah konjungsi tiga planet, yaitu Merkurius, Mars, dan Saturnus di Aries pada 20 April.

Kombinasi ini memperkuat keberanian berpikir, ketegasan bertindak, serta kemampuan merancang strategi jangka panjang.

Energi tersebut membuka peluang baru yang sebelumnya sulit dijangkau, terutama bagi individu yang siap mengambil langkah konkret.

Selain itu, pergeseran Uranus ke Gemini pada 25 April menandai awal fase baru yang lebih dinamis dan penuh kejutan hingga beberapa tahun ke depan.

Perubahan ini membawa potensi pertumbuhan yang tidak terduga, sehingga Anda dituntut untuk lebih adaptif dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan.

Dari seluruh zodiak, terdapat tiga yang diprediksi paling merasakan dampak positif dari energi kosmik ini. Simak selengkapnya yang dirangkum dari YourTango.com pada Jumat (17/04).