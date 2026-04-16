4 Weton yang Bakal Dihujani Banyak Rezeki di Tahun 2026, Anak Istri Seketika Bahagia Tercukupi

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon Jawa, ada segelintir orang yang diberikan kenikmatan dunia berupa rezeki yang teramat banyak.

Meski begitu, masing-masing orang tetap akan menerima rezeki sesuai yang telah ditakarkan dalam hidupnya.

Rezeki yang baik pun diyakini dapat diperoleh oleh sebagian orang di mana kedatangannya beraneka bentuk hingga bisa membahagiakan keluarga.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan dihujani banyak rezeki di tahun 2026 hingga anak istri seketika bahagia tercukupi.

1. Weton Minggu Kliwon

Weton Minggu Kliwon memiliki jumlah neptu 13. Dalam perhitungan kitab primbon Jawa, tahun 2026 akan jadi tahun yang bersahabat bagi mereka.

Diyakini mereka akan memperoleh kerezekian yang lapang, di mana apa yang diperoleh tersebut juga mengandung banyak keberkahan.

Berkat hal tersebut mereka yang menikmati pun bisa berbahagia dan gembira karena dapat merasakan nikmatnya rezeki baik.