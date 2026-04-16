4 Zodiak yang Cut Off Pasangan Toxic, Berani Pergi Demi Prioritaskan Kesehatan Mental

JawaPos.com - Tidak selalu bijak untuk bertahan di dalam hubungan saat anda terus menerus dimanfaatkan.

Terkadang sebuah hubungan memang sudah mencapai titik akhirnya, dan anda perlu ikhlas untuk melepaskannya.

Meski tidak mudah untuk tahu kapan harus berhenti, namun yang pasti kesehatan mental anda lebih berharga, dibandingkan terjebak di dalam tempat yang tidak kayak untuk anda.

Berikut adalah empat zodiak yang tahu kapan harus pergi dari hubungan toxic.

Aries

Aries tidak membuang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Mereka sangat berani untuk cut off saat sadar telah dimanfaatkan.

Mereka bisa mengakhiri hubungan tanpa penyesalan, dan melakukan apapun yang terbaik demi kesehatan mentalnya.

Gemini

Gemini dikenal sering berubah pikiran. Namun, saat merasa tidak cocok lagi dengan pasangan, berhenti bisa menjadi keputusan yang bijak. Mereka tahu kapan harus melangkah pergi untuk meninggalkan pasangannya yang toxic.

Scorpio

Scorpio tidak akan berpura-pura bahagia. Mereka sangat jujur soal perasaan. Jadi, disaat mereka merasa hubungan sudah tidak bisa berjalan, mereka tidak akan ragu untuk pergi. Scorpio tidak akan bertahan lebih lama dari apa yang mereka perlukan.

Aquarius

Aquarius tidak terlalu sentimental. Mereka bisa menyingkirkan semua perasaan secara logis, saat berhadapan dengan orang toxic.