4 Kebiasaan Kecil yang Diam-diam Merusak Pernikahan dengan Pasangan Menurut Psikologi

Kebiasaan merusak pernikahan dengan pasangan kata Psikologi
JawaPos.com – Banyak orang tidak menyadari bahwa pernikahan bisa retak bukan karena konflik besar, melainkan karena kebiasaan kecil yang terus diulang setiap hari.
Secara psikologi, hal-hal sepele justru memiliki dampak jangka panjang yang menggerus fondasi hubungan secara perlahan.
Ketika pernikahan mulai terasa penuh ketegangan tanpa alasan yang jelas, saatnya meneliti pola perilaku yang selama ini dianggap biasa bersama pasangan.
Setiap kebiasaan buruk yang dibiarkan akan menumpuk menjadi jarak emosional yang semakin sulit dijembatani dalam rumah tangga.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/4), berikut empat hal yang tampak sepele namun ternyata menjadi bom waktu dalam hubungan.
1. Sering memotong pembicaraan
Memotong pembicaraan pasangan adalah salah satu tindakan yang paling sering dianggap remeh dalam hubungan.
Padahal, kebiasaan ini secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa pendapat pasangan tidak cukup penting untuk didengar sampai selesai.
Sebuah penelitian menyebutkan bahwa memotong pembicaraan orang lain setara dengan upaya menguasai atau mendominasi lawan bicara.
Dominasi semacam ini merusak keintiman karena pasangan merasa tidak dihargai dan tidak didengar secara tulus.
