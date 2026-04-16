Shania Vivi Armylia Putri
16 April 2026, 21.01 WIB

4 Zodiak yang Jatuh Cinta dengan Sahabatnya, Punya Kemampuan Flirting yang Natural

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com - Seperti yang anda tahu, setiap hubungan selalu unik. Seperti empat zodiak ini yang mampu mengubah persahabatan menjadi cinta.

Mereka adalah zodiak yang sangat ahli dalam flirting. Keempatnya selalu mahir dalam mengambil kesempatan untuk mendekati sahabatnya,

Berikut adalah empat zodiak yang kerap jatuh cinta dengan sahabatnya dikutip dari  collective.world.

Cancer saat berteman tanpa anda sadari, mereka sedang menilai sahabatnya untuk dijadikan pasangan.

Mereka adalah tipe orang yang menggoda lewat kiriman meme reels di tengah malam, atau chat setelah hangout bareng. Anda mungkin tidak sadar batas pertemanan berubah menjadi sesuatu yang lebih. 

Flirting sudah seperti kebiasaan sehari-hari bagi gemini. Kesannya sangat natural dan effortless.

Mereka tidak hanya ngobrol basa basi, tetapi akan menggali diri anda lebih dalam. Gemini mampu memikat anda, lalu tiba-tiba anda sudah baper dengan mereka. 

Scorpio menghargai koneksi yang intens. Mereka ingin benar-benar membaca anda. Bagi scorpio, pertemanan adalah cara terbaik untuk mengenal seseorang secara utuh. Saat sudah ada di titik itu, mereka akan menunjukkan loyalitas yang sangat dalam.

Pisces yang penuh imajinasi sangat mengandalkan perasaan dan emosinya. Mereka terbuka, jujur, dan tidak takut membuka hati. Mereka adalah tipe teman yang perlahan berubah menjadi lebih bahkan tanpa anda sadari. 

Editor: Hanny Suwindari
