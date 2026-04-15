Shania Vivi Armylia Putri
15 April 2026, 21.20 WIB

4 Zodiak yang Malu-Malu Saat First Date, Kesulitan Menunjukkan Jati Diri

Ilustrasi first date/freepik

JawaPos.com - Beberapa zodiak bisa sangat canggung dan gugup saat first date.

Sebenarnya, mereka terlihat tulus. Hanya saja keempat zodiak ini kerap kesulitan untuk menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya.

Berikut adalah empat zodiak yang sulit jujur soal diri sendiri saat first date. Mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terbuka. 

Taurus tidak selalu menjadi dirinya saat first date. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman. Mereka tidak ingin mengatakan sesuatu yang bisa menimbulkan konflik atau mempermalukan diri sendiri.

Saat taurus berbicara, mereka tidak akan membahas hal-hal yang terlalu dalam.

Cancer adalah tipe people pleaser. Mereka cenderung mengatakan hal-hal yang menurut mereka ingin anda dengar. Bukan karena ingin berbohong atau menipu, namun karena ingin memberikan kesan pertama yang baik.

Meskipun di awal mereka belum autentik, namun seiring waktu cancer akan semakin terbuka. 

Virgo adalah zodiak yang kerap gugup saat first date. Mereka takut mengatakan hal yang salah dan mempermalukan diri sendiri. Sayangnya, hal ini bisa membuat mereka terlihat kaku.

Mereka bisa sangat menyenangkan saat sudah merasa nyaman dan akhirnya bisa benar-benar merasa rileks. 

Sagittarius biasanya tidak langsung menceritakan seluruh kisah hidup mereka saat first date.  Banyak hal yang mereka simpan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akan membuka diri sedikit demi sedikit.

