4 Zodiak yang Paling Insecure, Sulit Percaya Pada Kemampuan Diri Sendiri

Ilustrasi insecure/freepik
JawaPos.com-Tiga zodiak ini dikenal paling insecure daripada yang lain. Mereka tidak PD dengan dirinya sendiri.
Bahkan, hanya sekedar mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri, keempat zodiak berikut ini masih harus mendengarkan opini orang lain.
Mengutip informasi dari laman /collective.world tiga zodiak ini adalah sosok yang paling insecure dan meragukan kemampuan dirinya sendiri.
Pisces
Pisces cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka tidak selalu yakin dengan diri sendiri, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain. Mereka merasa harus menjadi segalanya bagi semua orang, supaya tetap bisa diterima.
Jika pisces ingin membangun kepercayaan diri, mereka perlu mulai menghargai dirinya sendiri. Mereka juga harus berani menetapkan batasan dan percaya bahwa orang yang tepat juga akan menghormati hal itu.
Gemini
Sifat ragu-ragu yang membuat gemini sulit percaya pada keputusan mereka sendiri. Mereka cenderung meminta pendapat banyak orang karena lebih menghargai opini orang lain daripada intuisi sendiri. Gemini juga perlu mendengarkan situasi. Mereka harus percaya bahwa saat membuat keputusan salah, mereka tetap mampu memperbaikinya.
Virgo
Virgo sangat keras pada diri sendiri. Mereka akan menyimpan dan menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari diri mereka. Jika virgo ingin memperkuat kepercayaan diri, mereka perlu belajar lebih baik pada diri sendiri.
