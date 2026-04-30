Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 1 Mei 2026 | 06.36 WIB

4 Zodiak Sering Curhat Seputar Kehidupan Percintaan, Terbuka Soal Pengalaman

Ilustrasi curhat/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak memilih untuk menjaga kehidupan asmaranya supaya tetap privat.

Mereka tidak pernah membicarakan soal pasangan atau hubungan yang sedang mereka jalani. 

Namun, berbeda dengan hal tersebut, empat zodiak berikut justru terbuka soal masalah percintaan.

Berikut empat zodiak yang sering curhat soal kehidupan asmaranya, berdasarkan informasi dari laman /collective.world.

Leo tidak akan melewatkan kesempatan untuk pamer. Mereka akan selalu mencari momen untuk membanggakan  betapa bahagianya mereka dan seberapa baik pasangan memperlakukan mereka. Mereka tidak akan menahan diri untuk menunjukkan betapa bahagianya mereka di dalam hubungan.

Gemini tidak memiliki filter soal apapun. Mereka ingin berbagi cerita seru dan detail menarik, supaya orang di sekitar mereka ikut terhibur. Selain itu, mereka juga penasaran dengan urusan orang lain, sehingga sulit menyimpan rahasia. Jika anda ingin hubungan anda tetap privat, sebaiknya jangan terlalu banyak bercerita.

Aries dikenal impulsif. Mereka tidak selalu memikirkan kosekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Mereka bisa juga tanpa sadar membocorkan detail hubungan atau pengalaman pribadinya. Aries juga cenderung berpikiran ekstrem. Mereka tidak mudah merasa malu. 

Libra sangat mencintai konsep percintaan. Mereka bisa terlalu larut dalam romansa. Bagi libra,membicarakan hubungan bukanlah hal yang memalukan. Terutama saat mereka benar-benar bisa jatuh cinta. Oleh karena itu, mereka cenderung sulit untuk tidak sharing masalah percintaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
