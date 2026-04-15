Penampilan Justin Bieber di Coachella Picu Kritik Tajam Meski Raih Bayaran Fantastis Rp 171 Miliar

JawaPos.com – Penampilan Justin Bieber di ajang Coachella menuai kritik tajam dari para penggemar.

Dilansir dari laman Mens Journal pada Selasa (14/4), Hal ini terjadi meskipun ia dilaporkan menerima bayaran sebesar USD 10 juta atau Rp 171 miliar untuk dua akhir pekan penampilannya.

Angka tersebut bahkan disebut sebagai salah satu bayaran tertinggi dalam sejarah festival tersebut.

Bieber membuka penampilannya dengan konsep yang tidak biasa di panggung utama. Ia terlihat duduk di depan laptop sambil memutar video lamanya dari platform YouTube. Konsep ini dinilai unik, tetapi juga memicu perdebatan di kalangan penonton.

Sejumlah penggemar menilai penampilan tersebut terkesan kurang maksimal dan tidak sesuai ekspektasi. Kritik menyebut bahwa pertunjukan itu tampak “malas” dan minim produksi panggung.

Bahkan, beberapa penonton mempertanyakan kesesuaian bayaran tinggi dengan kualitas yang ditampilkan.

Komentar negatif pun bermunculan di berbagai platform media sosial. Sebagian menyebut Bieber hanya mengandalkan pemutaran video lama tanpa memberikan pertunjukan yang dinamis.