4 Zodiak yang Memblokir Mantan, Memutuskan Hubungan dengan Logika

Ilustrasi memblokir mantan/freepik
JawaPos.com-Berikut adalah zodiak yang kerap membakar jembatan saat mereka sakit hati.
Saat putus, empat zodiak ini tidak ragu untuk memblokir mantannya. Mereka tidak ragu untuk memutus kontak komunikasi demi mendapatkan ketenangan batin.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah orang yang paling sering memblokir mantan setelah putus.
Aries
Aries adalah sosok yang memutuskan mengakhiri kisah cintanya dengan tegas. Memblokir mantan bagi mereka adalah sebuah hal yang sepele. Mereka membuang apapun yang sudah tidak berguna demi memberi ruang untuk petualangan baru. Jika anda aries, siap-siap menghadapi keheningan total, mereka sangat tegas soal kehidupan asmaranya.
Taurus
Taurus memiliki tekad yang kuat. Sekali mereka memutuskan sesuatu, hampir tidak ada yang bisa mengubah keyakinan mereka. Putus dengan taurus biasanya tidak berantakan, lebih seperti perencanaan yang matang. Bagi taurus memblokir adalah cara mereka mendapatkan ketenangan dan status hubungan yang final.
Scorpio
Scorpio memiliki pemahaman alami tentang akhir dan awal yang baru. Mereka tidak takut pada sisi gelapnya hidup. Saat hubungan berakhir, scorpio tidak ragu terjun pada perpisahan. Memblokir mantan sudah seperti rutinitas. Mereka memutus koneksi digital dengan ketegasannya.
Aquarius
Aquarius langsung memutuskan hubungan dengan logika. Mereka bisa memblokir mantannya lebih cepat. Bagi aquarius, masa lalu hanyalah batu loncatan menuju masa depan, bukan tempat untuk terjebak.
