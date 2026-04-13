4 Shio Paling Beruntung yang Diprediksi Mengalami Lonjakan Rezeki dan Karier Mulai 13 April 2026

JawaPos.Com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap fase waktu membawa energi yang berbeda bagi masing-masing shio.

Perubahan energi ini diyakini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari keuangan, karier, hingga peluang yang datang secara tiba-tiba.

Memasuki pertengahan April, pergerakan energi diprediksi membuka jalan bagi beberapa shio untuk mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Bukan sekadar keberuntungan kecil, tetapi peluang besar yang bisa mendorong perubahan dalam waktu yang relatif singkat.

Bagi sebagian orang, momen seperti ini menjadi titik balik yang penting.

Usaha yang selama ini dilakukan perlahan mulai menunjukkan hasil, sementara kesempatan baru datang dari arah yang tidak terduga.

1. Shio Naga

Shio Naga berada dalam fase yang cukup kuat pada periode ini. Energi yang mendukung membuat berbagai peluang terbuka lebih lebar, terutama dalam bidang karier dan bisnis.

Langkah yang sebelumnya terasa berat kini mulai menemukan jalannya.

Proyek yang sempat tertunda bisa kembali berjalan, bahkan dengan hasil yang lebih baik dari perkiraan.

Dalam dunia kerja, shio Naga berpotensi mendapatkan pengakuan atas kemampuan yang selama ini mungkin belum sepenuhnya terlihat.

Kesempatan untuk naik posisi atau mendapatkan tanggung jawab baru bisa datang secara bersamaan.

Keberanian menjadi faktor penting di sini. Dengan mengambil langkah yang tepat di waktu yang tepat, shio Naga memiliki peluang besar untuk mengalami lonjakan yang signifikan.