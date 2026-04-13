6 Shio Diprediksi Mengalami Lonjakan Keberuntungan dan Kesuksesan Besar Mulai 13 April 2026

JawaPos.Com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, pergerakan energi dan siklus waktu diyakini memengaruhi perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam hal keberuntungan, karier, hingga keuangan.

Setiap shio memiliki fase naik dan turun yang berbeda, tergantung pada bagaimana energi tersebut berinteraksi dengan elemen dan waktu tertentu.

Menjelang pertengahan April, energi yang bergerak dipercaya membawa peluang baru bagi beberapa shio.

Bukan hanya dalam bentuk keberuntungan kecil, tetapi juga lonjakan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kesempatan yang sebelumnya terasa jauh bisa mulai mendekat, sementara usaha yang sudah lama dilakukan mulai menunjukkan hasil.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam shio yang diprediksi mengalami lonjakan keberuntungan dan kesuksesan besar mulai 13 April 2026.

1. Shio Naga

Bagi pemilik shio Naga, periode ini menjadi waktu yang cukup penting.

Energi yang menguat mendorong munculnya peluang-peluang baru, terutama dalam bidang karier dan bisnis.

Usaha yang sebelumnya berjalan lambat mulai menunjukkan perkembangan.

Keputusan yang diambil dengan penuh pertimbangan kini mulai membuahkan hasil.

Tidak hanya itu, relasi yang terjalin sebelumnya juga berpotensi membawa peluang yang tidak terduga.

Kunci bagi shio Naga adalah keberanian untuk mengambil langkah. Kesempatan yang datang mungkin tidak selalu terlihat sempurna, tetapi jika dimanfaatkan dengan baik, hasilnya bisa sangat menjanjikan.

2. Shio Tikus