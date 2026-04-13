3 Zodiak dengan Pikiran Logis, Mampu Mengungkap Fakta yang Paling Masuk Akal

JawaPos.com - Tiga daftar zodiak berikut adalah tipe yang paling logis diantara yang lain.

Mereka selalu bisa berpendapat dengan mengedepankan fakta yang rasional. Hal itulah yang menjadikan mereka mampu menemukan solusi dan kesimpulan yang tepat.

Berikut adalah daftar zodiak paling cerdas karena kelogisan mereka dalam berpikir.

Baca Juga:Trump Sebut akan Ada Negara yang Bantu AS Blokade Laut terhadap Iran

Aquarius

Aquarius memiliki pola pikir yang kompleks dan original. Mereka menjunjung tinggi keadilan di atas segalanya. Mereka selalu berusaha menemukan kebenaran di dalam setiap situasi.

Oleh karena itu, mereka akan mengamati suatu persoalan dari berbagai sudut pandang sampai menemukan fakta dan kesimpulan yang paling masuk akal.

Capricorn

Capricorn adalah zodiak yang pragmatis dan menjalani kehidupan dengan cara yang logis dan realistis. Mereka tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting.

Capricorn akan berpegang pada fakta dan menjadikan sebagai panduan untuk menemukan solusi.

Scorpio

Scorpio dikenal sebagai sosok yang sensitif, tetapi hal itu tidak berarti mereka tidak logis. Scorpio termasuk salah satu zodiak yang perhitungan.