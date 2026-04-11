4 Zodiak yang Wajib Me Time Akhir Pekan Ini, Lebih Butuh Rehat di Rumah daripada Hangout

Ilustrasi me time/freepik
JawaPos.com-Anda tidak perlu mengikuti berbagai agenda hangout, apalagi disaat tubuh anda membutuhkan istirahat, anda berhak untuk mendapatkannya.
Tidak ada salahnya untuk melakukan waktu untuk me time di rumah, sambil mengisi ulang energi setelah seminggu penuh aktivitas tanpa henti.
Berikut adalah daftar zodiak yang wajib di rumah saja minggu ini, tubuh anda membutuhkan istirahat daripada yang anda kira.
Taurus
Energi taurus lebih cepat habis saat mereka bersama orang banyak. Mereka kerap melamun, membayangkan suasana nyaman di rumah saat berada di tengah keramaian. Bagi mereka, tidak ada yang salah menjadi anak rumahan.
Sagittarius
Sagittarius sering merasa fomo saat ketinggalan sesuatu. Namun, mereka membutuhkan istirahat. Sebaiknya anda menghindari acara yang membuat anda menjadi capek atau lelah berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya tidak penting di dalam hidup anda.
Capricorn
Capricorn sudah melakukan banyak hal minggu ini. Namun, jangan sampai pekerjaan atau tanggungjawab lain ikut terbawa ke akhir pekan. Mungkin anda memiliki tumpukan rencana me time yang sudah lama ingin anda lakukan.
Aquarius
Anda sering menilai diri anda apa yang bisa anda berikan ke orang lain. Mungkin sudah saatnya anda fokus pada siapa diri anda saat sendirian. Mulailah akhir pekan ini. Pasti ada proyek di rumah yang bisa anda kerjakan.
