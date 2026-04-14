4 Zodiak yang Membutuhkan Me Time Meskipun Sudah Memiliki Pacar

Ilustrasi sendirian/freepik
JawaPos.com - Beberapa zodiak ingin menghabiskan setiap waktu bersama pasangannya.
Bahkan cukup dengan duduk bersama di dalam waktu yang lama. Kebersamaan memberikan mereka rasa nyaman. Namun, ada juga zodiak yang membutuhkan ruang lebih.
Mereka membutuhkan waktu sendiri, jika tidak mereka akan merasa tertekan. Berikut adalah empat zodiak yang membutuhkan waktu sendiri di dalam hubungannya.
Aries
Aries adalah zodiak yang kuat dan mandiri. Mereka terbiasa sendiri dan tidak membutuhkan persetujuan atau validasi dari orang lain untuk merasa baik tentang diri mereka.
Bahkan jika hidup mereka terlalu terikat dengan orang lain, mereka bisa merasa sesak. Aries membutuhkan kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan kapan saja.
Aquarius
Aquarius adalah salah satu zodiak yang paling mandiri. Aquarius butuh kebebasan untuk mengejar minat, hobi, dan passion mereka sendiri.
Jika mereka merasa harus selalu bersama pasangan, mereka bisa mulai merasa jenuh dan bahkan kesal.
Leo
Meskipun leo ingin menjadi pusat perhatian di dalam hidup anda, terlalu banyak kebersamaan juga bisa menjadi berlebihan.
Di awal hubungan, mereka mungkin senang menghabiskan banyak waktu bersama, namun seiring berjalannya waktu, mereka tidak ingin identitas sepenuhnya terikat dengan pasangan.
Scorpio
Scorpio bukan tipe pasangan yang suka keramaian. Meskipun mereka ingin menghabiskan banyak waktu dengan pasangan, mereka tetap membutuhkan ruang.
