4 Zodiak yang Tidak Suka dengan Cinta Bertepuk Sebelah Tangan, Lebih Memilih Single Daripada Perasaan Tak Terbalas

Ilustrasi hidup single/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak dikenal sebagai pemberi di dalam hubungan.
Mereka sering menjadi pihak yang berusaha lebih keras dan tidak terlalu keberatan meski hubungan terasa tidak seimbang.
Namun, ada juga zodiak yang langsung sadar saat effort yang mereka berikan seimbang.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut tidak bisa mentoleransi cinta sepihak yang bertepuk sebelah tangan.
Aries
Aries dikenal sebagai zodiak yang blak-blakan. Sehingga mereka tidak ragu menegur jika merasa dimanfaatkan. Aries tahu apa yang pantas mereka dapatkan. Jadi mereka tidak akan menerima perlakuan yang tidak adil. Aries tidak akan diam saat anda tidak melakukan apa-apa.
Leo
Leo ingin diperlakukan dengan sangat baik. Mereka percaya pasangan seharusnya menempatkan kebahagiaan mereka sebagai prioritas. Leo tidak takut hidup single, karena mereka tahu lebih baik sendiri daripada mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Jika pasangan tidak berusaha sepadan, leo akan memilih fokus pada diri sendiri.
Scorpio
Scorpio tidak akan membiarkan dirinya dimanfaatkan, bahkan sedikitpun. Mereka sangat peka terhadap tanda-tanda pengkhianatan dan ketidakadilan. Scorpio juga tidak takut berpisah. Mereka tidak akan menunggu perubahan yang tidak pasti. Anda hanya punya satu kesempatan dengan scorpio.
Sagittarius
Sagittarius termasuk zodiak yang sangat total dalam hubungan. Mereka bisa memberikan usaha sampai seribu persen. Mereka akan memanjakan anda dan membuat anda merasa sangat beruntung sampai anda memberi alasan bagi mereka untuk berhenti.
