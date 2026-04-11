Ramalan Zodiak Capricorn 11 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak capricorn akan menerima kabar baik dari orang-orang terdekat hari ini. Tidak ada cara untuk mengetahui bentuk kabar tersebut. Tetapi, capricorn akan memiliki waktu untuk menghargai rasa sukses dan kegembiraan yang diberikannya.
Capricorn mungkin akan mengalami hari dimana kabar gembira datang. Tetapi hari ini, capricorn memiliki kesempatan untuk menjadi teman baik dan suportif bagi seseorang yang sedang berbahagia.
Pastikan mencoba menyeimbangkan setiap aspek kehidupan. Pahami cara menjaga keseimbangan ini dan raih kesuksesan dalam setiap aspek yang capricorn kerjakan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 11 April 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Bersiaplah karena pasangan zodiak capricorn tiba-tiba melakukan sesuatu yang murah hati dan tak terduga hari ini. Terkait karir, hari ini akan ada peluang pekerjaan yang sangat menarik dan melibatkan perjalanan ke luar negeri.
Sementara itu, capricorn harus meningkatkan aktivitas fisik dengan cara yang disukai untuk mengatasi kelebihan berat badan. Oleh karena itu,. Terkait keuangan, capricorn perlu menjaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta anggaran yang bijaksana.
Cinta Capricorn
Capricorn tahu cara menggoda dan memancing untuk mendapatkan perhatian pasangan. Capricorn sangat sulit ditandingi dalam hal percintaan.
Hari ini akan melunakkan, terutama jika pasangan tiba-tiba melakukan sesuatu yang murah hati dan tak terduga kepada capricorn.
