11 April 2026, 14.21 WIB

Selalu Dilingkupi Keberkahan, 7 Weton Ini Ditakdirkan Punya Keberuntungan dalam Hal Rezeki

JawaPos.com - Setiap manusia memiliki jalan hidupnya sendiri. Dalam kepercayaan Jawa, nasib tersebut diyakini bisa dilihat dari weton kelahiran.

Ada yang harus melewati banyak rintangan, sementara yang lain mendapat kemudahan dan keberuntungan. Di antara berbagai weton, beberapa dianggap istimewa karena memiliki sifat tulus, ikhlas, dan berhati baik, sehingga membawa banyak berkah.

Mereka dipercaya selalu dekat dengan rezeki, jarang mengalami kekurangan, dan sering mendapat kemudahan dalam hidup. Seolah selalu mendapat restu, mereka tidak hanya berkecukupan secara materi, tetapi juga kaya akan nilai kebaikan.

Dikutip dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, berikut tujuh weton yang dikenal penuh keberuntungan dan rezeki melimpah.

1. Weton Senin Pon

Orang yang lahir pada Senin Pon dikenal memiliki hati yang lembut, tulus, dan penuh welas asih. 

Mereka bukan hanya baik kepada orang lain, tapi juga mampu menjaga keseimbangan batin sendiri. 

Dalam keseharian, mereka cenderung tenang, berpikir matang sebelum bertindak, dan tidak suka menyakiti hati siapa pun.

Sifat rendah hati inilah yang membuat orang Senin Pon banyak disayangi. 

Mereka sering kali menjadi tempat curhat, penengah dalam konflik, atau penyejuk dalam keluarga dan lingkungan kerja. 

Alam semesta seolah membalas ketulusan itu dengan kelancaran rezeki.

Primbon Jawa menyebutkan, Senin membawa energi ketenangan dan Pon membawa daya tarik hubungan sosial yang kuat. 

Kombinasi ini menjadikan rezeki orang Senin Pon seperti air mengalir, tidak deras sekaligus, tetapi tidak pernah kering. 

Mereka mungkin tidak selalu hidup mewah, tapi selalu cukup dan berkecukupan. Kebaikan hati mereka menjadi magnet keberlimpahan itu sendiri.

