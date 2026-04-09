Ramalan Zodiak Cancer 9 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Tidak ada yang tidak dapat dicapai zodiak cancer dengan kesabaran dan usaha. Jika telah lama ingin mencapai sesuatu yang signifikan, cancer dapat bersantai dan menunggu hal-hal datang setelah bekerja cukup keras.

Transit ini akan membuat cancer merasa baik, dan hal-hal menyenangkan akan terjadi hari ini. Secara pribadi, menghindari konflik atau tekanan di rumah akan membantu menjaga kedamaian dan keharmonisan.

Baik secara profesional maupun pribadi, akan bermanfaat bagi cancer untuk menjadi lebih pemaaf dan realistis hari ini. Cobalah untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional, kemudian selesaikan tugas sesuai jadwal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 9 April 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer dan pasangan saling menginginkan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Terkait pekerjaan, profil pekerjaan cancer akan berubah atau memutuskan mengambil pekerjaan baru.

Sementara itu, cancer perlu mencari perawatan medis jika menemukan masalah pada kulit yang semakin jelas. Terkait keuangan, cancer bisa menikmati perkembangan dari kerja keras dengan mendapatkan bonus atau kenaikan gaji.

Cinta Cancer

Perasaan cancer akan semakin intens dengan pasangan saat ini. Kalian berdua menginginkan hubungan yang lebih dalam dan bermakna.