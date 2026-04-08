Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
08 April 2026, 23.58 WIB

4 Zodiak yang Paling Jago Mengatur Drama dan Tetap Terlihat Bersih Di Mata Orang Lain

Ilustrasi drama/freepik

JawaPos.com- Empat zodiak berikut ini menyukai hidup di dalam drama. Mereka mampu merubah suasana menjadi sensasi dan adegan seru seperti di sinetron.

Namun, saat ketegangan meningkat, nama mereka tetap bersih karena tempatnya sangat ahli mempermainkan emosi. 

Berikut adalah daftar zodiak yang paling sering terlibat drama, bukan karena kebetulan, melainkan karena hidup mereka tercipta untuk terlibat di dalam drama, dikutip dari collective world.

Cancer adalah sosok yang sangat sensitif. Anda bukan penonton diam. Cancer justru berada di pusat sensasi. Anda bisa merasakan emosi semua orang yang terlibat. Namun, coba pikirkan, apakah anda mencoba mengerti semua pihak atau justru memperkeruh suasana.

Pisces tidak sekedar mengamati drama, mereka benar-benar terjun ke dalamnya. Pisces mampu mengurai setiap emosi dan motif, serta mencoba mencari akar masalah. Tujuan mereka adalah menciptakan kedamaian dan rasa saling pengertian. Namun, pisces perlu ingat membantu orang itu baik, namun jangan sampai mengabaikan kesehatan diri sendiri.

Leo hidup untuk drama. Bagi leo drama dan sensasi seperti panggung yang tercipta untuk mereka. Leo mengekspresikan emosi dengan penuh gaya. Bukan sekedar memperkeruh masalah, tetapi juga plot twist yang apik.

Scorpio menikmati disaat harus mengungkap kebenaran dan mengurai emosi. Scorpio juga memiliki motivasi yang lebih mendalam, yakni memahami tingkah laku manusia. Kehati-hatian scorpio dalam mengutak-atik emosi selalu membawa kebenaran yang mereka inginkan.

Editor: Novia Tri Astuti
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore