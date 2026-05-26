Rilis Juni Mendatang, Intip Aksi Baru So Ji Sub, Choi Dae Hoon, dan Yoon Kyung Ho di Drama Agent Kim Reactivated

JawaPos.com - Choi Dae Hoon yang pernah berperan di The Good Detective 2, dikonfirmasi akan bermain di drama Korea Agent Kim Reactivated.

Dilansir dari Soompi, Selasa (26/5), rencananya drama mendatang SBS itu bersiap untuk dirilis perdana pada 26 Juni dan telah membagikan cuplikan di balik layar pembacaan naskah.

Drama ini menceritakan balas dendam tentang Manajer Kim (So Ji Sub), ayah paling biasa di dunia tetapi menjadi pria paling berbahaya di dunia untuk menyelamatkan putri satu-satunya.

Drama mendatang ini akan ditulis oleh Nam Dae Joong dari The Last Ride, Love Reset, The First Ride, serta disutradarai Lee Seung Young.

Nantinya, So Ji Sub menjadi Manajer Kim, ayah Min Ji, karyawan biasa di bank tabungan kecil, namun sebenarnya adalah mantan agen khusus Korea Utara, seorang agen elit yang masuk daftar hitam

Makin menarik, Choi Dae Hoon berperan sebagai Sung Han Soo, ayah Tae Hoon dan mantan peraih medali emas taekwondo yang sekarang menjalankan studio taekwondo di lingkungan sekitar.

Ia dengan aktingnya yang lucu dan dapat diandalkan, menunjukkan chemistry yang hebat bersama So Ji Sub dan Yoon Kyung Ho.

Kemudian Yoon Kyung Ho berperan sebagai Park Jin Chul, yang juga menjadi ayah Da Bin, seorang tokoh legendaris di medan perang di luar kendali negara.

Jadi ketua Juhak Construction, Joo Sang Wook berperan sebagai Ju Kang Chan, yang menyelesaikan segala sesuatu dengan uang dan kekerasan.