Seo In Guk jadi Bos yang Teguh dalam Drama Baru See You at Work Tomorrow, Simak Kisahnya!

JawaPos.com - Telah banyak karya yang dihasilkan, Seo In Guk akan berperan di drama Korea See You at Work Tomorrow!

Dilansir dari Soompi, Selasa (26/5), drama yang diadaptasi dari webtoon populer ini, dibintangi Park Ji Hyun sebagai Cha Ji Yoon, seorang pekerja kantoran yang terjebak dalam rutinitas karier.

Setelah terlibat dengan bosnya yang keras kepala, Kang Si Woo (Seo In Guk), ia akhirnya memulai babak baru dalam karier dan kehidupan cintanya.

Kang Si Woo adalah karakter yang menghargai prinsip dan efisiensi di atas segalanya, serta dikenal sebagai Pria 3 TIDAK, jarang tersenyum, menghindari orang hingga tak mudah meminta maaf.

Tampil menonjol dalam foto-foto terbaru yang dirilis, Kang Si Woo mengenakan setelan rapi, fokusnya pada pekerjaan menunjukkan sosok bos yang tegas serta taat aturan.

Kepribadian Kang Si Woo yang tenang dan teliti terlihat jelas saat ia meninjau materi kerja, membuat penonton makin penasaran.

Masih harus dilihat perubahan emosional seperti apa yang akan dialami Kang Si Woo, yang lebih terbiasa dengan pekerjaan daripada dengan orang lain, ketika ia bertemu Cha Ji Yoon.

See You at Work Tomorrow! akan tayang perdana pada 22 Juni pukul 20.50 KST, menggantikan slot waktu yang saat ini ditempati oleh The Legend of Kitchen Soldier.

Aktor Seo In Guk pernah berperan di drama Boyfriend on Demand sebagai Kyeong Nam, ia juga membuktikan chemistry nya bersama Jisoo BLACKPINK.