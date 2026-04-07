Shania Vivi Armylia Putri
07 April 2026, 13.29 WIB

Gemar Keributan! 4 Zodiak yang Menyukai Drama, Hidup di Dalam Konflik yang Ada

Ilustrasi drama queen (freepik)

JawaPos.com-Beberapa orang rela melakukan apa saja untuk menghindari dari konflik. Mereka tidak mau terlibat ke dalam drama dan masalah orang lain.

Namun, justru ada orang-orang yang merasa penasaran. Mereka ingin tahu semua hal yang terjadi pada kehidupan seseorang.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang hidup untuk drama

Gemini bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Mereka mampu membuat orang merasa nyaman. Mereka ingin tahu siapa, masalah apa, sampai detail kecil yang disembunyikan orang lain. Sebagai seorang ekstrovert, gemini adalah zodiak yang paling kepo. Mereka bisa ngobrol berjam-jam menggali informasi sebanyak mungkin karena rasa penasaran mereka yang tidak ada habisnya.

Lep suka mendengarkan gosip. Saat seseorang membisikkan rahasia ke mereka, leo ingin terjun langsung ke dalam drama. Mereka suka saat menjadi bagian keseruan. Leo juga tidak masalah jika menjadi bahan omongan. Bagi leo, semua perhatian itu bagus. Mereka ingin menjadi pusat perhatian yang tidak takut memicu drama.

Pisces mudah terbawa perasaan di dalam drama. Mereka sangat penasaran dengan kehidupan yang dijalani orang lain. Mereka mungkin tidak ikut langsung di dalam konflik, tapi biasanya pisces menjadi tempat curhat dari teman-temannya. Mereka adalah bahu dan tempat bersandar orang lain.

Cancer dikenal sensitif. Mereka sering merasa dunia sedang melawan mereka. Bahan jika sebenarnya tidak ada masalah, cancer bisa membesar-besarkan situasi.. Mereka sebenarnya tidak berniat menciptakan drama, tapi rasa insecure mereka sering mengambil alih. Cancer sangat peduli dengan orang di hidupnya. Itulah yan g membuat mereka merasa emosional.

***

