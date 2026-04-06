3 Zodiak yang Perlu Move On dari Mantan, Jangan Biarkan Gagalnya Hubungan Membuat Merasa Tidak Berharga

JawaPos.com- Tiga zodiak ini dikenal mencintai pasangannya dengan tulus dan sepenuh hati. Namun, saat hubungan berakhir, keempat zodiak ini justru mengalami luka yang dalam.

Mereka mulai khawatir, insecure, dan meragukan dirinya sendiri. Kemudian, akhirnya melakukan perbuatan toxic seperti staking 24/7, mencari tahu mantan sedang dekat dengan siapa, membuat fake akun, begadang memikirkan mantan, sampai tenggelam di dalam playlist galau.

Berikut empat zodiak yang perlu segera move on, supaya bisa bangkit dan tidak terus terjebak pada bayang-bayang mantan.

Taurus

Nostalgia memang terasa sulit dihindari, namun sudah saatnya anda berhenti untuk hidup di masa lalu dan mulai membuka diri pada masa kini. Anda melihat hubungan sebagai salah satu investasi di dalam hidup. Ego anda terluka namun tidak menganggapnya sebagai patah hati. Anda akan mengalami penerimaan disaat melihat mantan sebagai seseorang yang pernah berbagi momen spesial dan mengajarkan anda tentang apa yang anda sukai.

Cancer

Cancer menginginkan cinta seumur hidup, namun terkadang hal tersebut membuat anda meromantisasi orang yang salah. Anda sangat serius dalam hal cinta dan hubungan. Zodiak anda yakin bahwa mantan adalah takdir anda. Namun, setelah putus, anda mengalami keraguan pada diri sendiri. Hubungan percintaan bukanlah segalanya. Anda bisa mulai move on dengan memberi nilai yang sama pada aspek lain di dalam hidup anda.

Scorpio

Scorpio mencintai dengan sepenuh hati dan memberikan sebagian diri anda pada mantan pasangan. Membuka diri bagi anda adalah sesuatu yang besar. Anda hanya melakukannya jika merasa aman dari kemungkinan disakiti. Emosi anda akan membuat perilaku toksik seperti staking 24/7, mencari tahu mantan sedang dekat dengan siapa, membuat fake akun, begadang memikirkan mantan, sampai tenggelam di dalam playlist galau.