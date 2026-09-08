Bola-bola Sapi Goreng Diduga Jadi Pemicu Keracunan MBG di Sleman, Ini Hasil Investigasinya

Posko Penanganan Insiden Keracunan MBG SMP Negeri 3 Turi, Sleman. (Radar Jogja)
JawaPos.com - Menu bola-bola sapi goreng menjadi titik yang tengah ditelusuri dalam insiden dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kapanewon Turi, Sleman.
Hal itu terungkap dari investigasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bersama Puskesmas Turi dan FETP UGM terhadap makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi SPPG Wonokerto, Kapanewon Turi.
Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi (PE) sementara hingga Senin pukul 20.30 WIB, dari 261 responden terdapat 35 orang yang mengalami keluhan kesehatan, dan 226 orang tidak mengalami keluhan. Dari jumlah tersebut, 204 responden tercatat mengonsumsi MBG.
Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr. Khamidah Yuliati mengatakan verifikasi kasus dilakukan setelah Dinkes menerima notifikasi dari Puskesmas Turi.
“Dinkes Kabupaten Sleman bersama Puskesmas Turi dan FETP UGM telah melakukan verifikasi kasus serta investigasi. Hasil sementara dari 261 responden, 35 orang mengalami keluhan kesehatan dan 204 responden tercatat mengonsumsi MBG,” ujarnya, Selasa (8/9).
Adapun keluhan yang paling banyak ditemukan adalah pusing dan sakit perut, masing-masing 86 persen, disusul mual 69 persen, sakit kepala 66 persen, lemah 54 persen, dan muntah 34 persen.
Berdasarkan hasil PE sementara, terdapat 1 pasien menjalani rawat inap di RSUD Sleman hingga pukul 20.30 WIB. Sebanyak 19 orang menjalani rawat jalan, tujuh orang berobat mandiri, dan sembilan orang tidak menjalani pengobatan.
Kasus terbanyak berdasarkan hasil PE sementara ditemukan di SMPN 3 Turi, yakni 30 kasus dari 162 responden. Dokter Yuli menjelaskan, hasil analisis epidemiologi terhadap lima menu MBG belum menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju