Bola-bola Sapi Goreng Diduga Jadi Pemicu Keracunan MBG di Sleman, Ini Hasil Investigasinya

JawaPos.com - Menu bola-bola sapi goreng menjadi titik yang tengah ditelusuri dalam insiden dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kapanewon Turi, Sleman.

Hal itu terungkap dari investigasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bersama Puskesmas Turi dan FETP UGM terhadap makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi SPPG Wonokerto, Kapanewon Turi.

Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi (PE) sementara hingga Senin pukul 20.30 WIB, dari 261 responden terdapat 35 orang yang mengalami keluhan kesehatan, dan 226 orang tidak mengalami keluhan. Dari jumlah tersebut, 204 responden tercatat mengonsumsi MBG.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr. Khamidah Yuliati mengatakan verifikasi kasus dilakukan setelah Dinkes menerima notifikasi dari Puskesmas Turi.

“Dinkes Kabupaten Sleman bersama Puskesmas Turi dan FETP UGM telah melakukan verifikasi kasus serta investigasi. Hasil sementara dari 261 responden, 35 orang mengalami keluhan kesehatan dan 204 responden tercatat mengonsumsi MBG,” ujarnya, Selasa (8/9).

Adapun keluhan yang paling banyak ditemukan adalah pusing dan sakit perut, masing-masing 86 persen, disusul mual 69 persen, sakit kepala 66 persen, lemah 54 persen, dan muntah 34 persen.

Berdasarkan hasil PE sementara, terdapat 1 pasien menjalani rawat inap di RSUD Sleman hingga pukul 20.30 WIB. Sebanyak 19 orang menjalani rawat jalan, tujuh orang berobat mandiri, dan sembilan orang tidak menjalani pengobatan.