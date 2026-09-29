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Rian Alfianto
Selasa, 29 September 2026 | 23.14 WIB

7 Pilihan dan Jadwal Bus Malam Jakarta-Banjarnegara, Tiket Mulai Rp 160 Ribuan

Ilustrasi armada bus Dieng Indah, salah satu bus yang melayani rute Jakarta-Banjarnegara. (Redbus) - Image

Ilustrasi armada bus Dieng Indah, salah satu bus yang melayani rute Jakarta-Banjarnegara. (Redbus)

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Banjarnegara menggunakan bus malam bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin bepergian langsung tanpa harus berganti kendaraan.

Sejumlah perusahaan otobus (PO) melayani rute ini dengan keberangkatan sore hingga malam dari beberapa terminal dan agen di Jakarta, dengan harga tiket mulai Rp 160 ribuan.

Waktu tempuh Jakarta-Banjarnegara berkisar 10-14 jam, tergantung kondisi lalu lintas, jumlah pemberhentian, serta situasi jalur yang dilalui.

Karena sebagian besar bus berangkat sore, penumpang umumnya tiba di Banjarnegara pada pagi hari.

Berikut jadwal dan harga tiket bus Jakarta-Banjarnegara yang bisa menjadi referensi perjalanan.

Jadwal Bus Malam Jakarta-Banjarnegara

Pilihan bus di rute Jakarta-Banjarnegara cukup beragam. Titik keberangkatannya tersebar di sejumlah terminal dan agen, mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat hingga kawasan Kemayoran.

1. PO Dieng Indah

PO Dieng Indah melayani keberangkatan dari Terminal Pulo Gebang, Jakarta, pada pukul 20.00 WIB. Untuk kelas Eksekutif, harga tiketnya sekitar Rp 160 ribu.

Dengan waktu keberangkatan malam, bus ini bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin menyelesaikan aktivitas di Jakarta terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan menuju Banjarnegara.

2. PO Sinar Jaya

PO Sinar Jaya memiliki beberapa titik keberangkatan dari Jakarta, yakni Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Pulo Gebang.

Jadwal keberangkatannya masing-masing sekitar 17.30 WIB dan 18.35 WIB. Harga tiket untuk kelas Eksekutif mulai Rp 170 ribu.

Editor: Bayu Putra
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