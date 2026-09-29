7 Pilihan dan Jadwal Bus Malam Jakarta-Banjarnegara, Tiket Mulai Rp 160 Ribuan

Ilustrasi armada bus Dieng Indah, salah satu bus yang melayani rute Jakarta-Banjarnegara. (Redbus)
JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Banjarnegara menggunakan bus malam bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin bepergian langsung tanpa harus berganti kendaraan.
Sejumlah perusahaan otobus (PO) melayani rute ini dengan keberangkatan sore hingga malam dari beberapa terminal dan agen di Jakarta, dengan harga tiket mulai Rp 160 ribuan.
Waktu tempuh Jakarta-Banjarnegara berkisar 10-14 jam, tergantung kondisi lalu lintas, jumlah pemberhentian, serta situasi jalur yang dilalui.
Karena sebagian besar bus berangkat sore, penumpang umumnya tiba di Banjarnegara pada pagi hari.
Berikut jadwal dan harga tiket bus Jakarta-Banjarnegara yang bisa menjadi referensi perjalanan.
Pilihan bus di rute Jakarta-Banjarnegara cukup beragam. Titik keberangkatannya tersebar di sejumlah terminal dan agen, mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat hingga kawasan Kemayoran.
PO Dieng Indah melayani keberangkatan dari Terminal Pulo Gebang, Jakarta, pada pukul 20.00 WIB. Untuk kelas Eksekutif, harga tiketnya sekitar Rp 160 ribu.
Dengan waktu keberangkatan malam, bus ini bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin menyelesaikan aktivitas di Jakarta terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan menuju Banjarnegara.
PO Sinar Jaya memiliki beberapa titik keberangkatan dari Jakarta, yakni Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Pulo Gebang.
Jadwal keberangkatannya masing-masing sekitar 17.30 WIB dan 18.35 WIB. Harga tiket untuk kelas Eksekutif mulai Rp 170 ribu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022