5 Pilihan Bus Malam Jakarta ke Ngawi dengan Kelas Eksekutif dan Sleeper

Ilustrasi armada bus PO TM Trans. (Redbus)
JawaPos.com - Bagi warga Jakarta atau perantau yang ingin bepergian atau pulang ke Ngawi tanpa kehilangan banyak waktu produktif, bus malam masih menjadi salah satu pilihan transportasi favorit.
Selain tarif yang relatif terjangkau, sebagian besar bus berangkat pada sore hingga malam hari dan tiba di Ngawi pada pagi hari, sehingga penumpang bisa langsung melanjutkan aktivitas setibanya di tujuan.
Perjalanan dari Jakarta menuju Ngawi melalui Tol Trans Jawa umumnya memakan waktu sekitar 8 hingga 10 jam dalam kondisi lalu lintas lancar. Dengan jarak sekitar 560 kilometer, banyak operator bus menyediakan layanan eksekutif hingga sleeper untuk meningkatkan kenyamanan selama perjalanan.
Ngawi merupakan sebuah kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Wilayah yang dikenal dengan julukan Kota Ramah ini kerap menjadi tujuan perjalanan mudik, perjalanan bisnis, hingga kunjungan keluarga.
Berikut lima bus malam Jakarta-Ngawi yang banyak dipilih penumpang karena jadwal keberangkatannya memungkinkan tiba sebelum aktivitas pagi dimulai.
PO Sinar Jaya melayani perjalanan dari Jakarta menuju Ngawi dengan armada sleeper yang cukup diminati penumpang jarak jauh.
Titik keberangkatan tersedia dari Kalideres, Terminal Kampung Rambutan, dan Terminal Pulogebang. Bus ini melayani tujuan akhir Terminal Kertonegoro, Ngawi.
Keberangkatan dimulai pukul 18.00 WIB dengan harga tiket sekitar Rp 375 ribu untuk kelas Sleeper.
TM Trans atau Tunas Muda Trans menjadi salah satu operator yang menawarkan fleksibilitas titik keberangkatan di Jakarta.
Penumpang dapat naik dari Pondok Pinang, Pasar Rebo, Kalideres, Pluit, hingga Terminal Pulogebang dengan tujuan akhir pusat Kota Ngawi.
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