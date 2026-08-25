Modest Fashion Jadi Representasi Identitas Budaya, Perkuat Posisi Indonesia Jadi Pusat Busana Muslim

IFA Archipelago sendiri menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi modest fashion dan kecantikan-estetika dari berbagai daerah ke panggung yang lebih luas. (IST)
JawaPos.com – Modest fashion menjadi identitas budaya yang mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat mode muslim dunia. Untuk itu, penguatan di sisi hilir juga perlu dilakukan untuk menggerakan pertumbuhan industri modest fashion.
Salah satunya penyelenggaraan Indonesia Fashion Aesthetics Archipelago. Bertempat di Kalimantan Selatan, IFA Archipelago bukan hanya menyuguhkan koleksi modest fashion di panggung fashion show. Tapi juga menekankan sinergi para pelaku industri modest.
Sinergi antara pelaku produksi, pemilik brand, komunitas, hingga konsumen bisa menjadi fondasi terbentuknya ekosistem yang saling terhubung dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.
Hal ini sejalan dengan komitmen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Menjadi Official Bank Partner pada penyelenggaraan Indonesia Fashion Aesthetics (IFA) Archipelago, BSI berharap semakin banyak kolaborasi yang tercipta untuk memperkuat daya saing pelaku usaha, memperluas akses pasar, serta mempercepat pertumbuhan industri modest fashion nasional.
Dalam keterangan tertulis, BSI percaya kalau kemajuan industri modest fashion tidak hanya diukur dari berkembangnya sebuah brand, tetapi juga dari tumbuhnya seluruh pelaku.
IFA Archipelago sendiri menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi modest fashion dan kecantikan-estetika dari berbagai daerah ke panggung yang lebih luas. Tentunya menonjolkan kekuatan budaya setiap daerah di Indonesia dengan kreativitas khas para desainer lokal.
Diungkapkan Dian Komalasary, Founder dan CEO IFA, ia percaya setiap daerah dan provinsi memiliki kekuatan budaya, kreativitas, dan potensi ekonomi yang layak mendapatkan panggung berskala nasional. Tentunya IFA Archipelago bisa jadi platform yang menampilkan karya terbaik anak bangsa sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif Indonesia secara berkelanjutan.
Baginya, IFA Archipelago menjadi ruang kolaborasi bagi ekosistem besar. Ini melibatkan desainer, pelaku industri estetika, klinik kecantikan, brand skincare, wellness, hingga para profesional kreatif untuk saling bertumbuh, berinovasi, dan membuka peluang baru.
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Jawa Pos
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