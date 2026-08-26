Rombongan 5 Bus Warga Pati Tiba di Jakarta Nanti Malam, Siap Kepung Gedung DPR Besok

JawaPos.com - Ratusan warga asal Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dijadwalkan tiba di Jakarta pada Rabu (26/8) malam.

Menggunakan lima unit bus pariwisata, rombongan massa susulan ini akan bergerak menuju Jakarta untuk menggelar demonstrasi skala besar di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengonfirmasi keberangkatan rombongan dari Pati dilakukan sejak Rabu siang. Langkah ini merupakan massa tambahan setelah berkoordinasi dengan jaringan aktivis di berbagai daerah.

"Terkait demo tinggal eksekusi, kita sudah konsolidasi kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dari Pati itu 5 bus ya, nanti jam 1 siang berangkat," ujar Botok di depan Gedung DPR RI, Rabu (26/8).

Tantangan Logistik dan Tempat Singgah Massa Meski keberangkatan berjalan sesuai rencana, massa dari Pati masih menghadapi kendala tempat menginap selama di Jakarta. Pada hari sebelumnya, sebagian peserta aksi sempat menumpang tidur kompleks kediaman keluarga Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di kawasan Ciganjur, Jagakarsa.

Namun, karena pihak keluarga Gus Dur bertolak ke Jombang untuk menghadiri Muktamar NU, massa harus mencari lokasi pengungsian sementara yang baru untuk beristirahat nanti malam.

Mengenai pendanaan, Botok memastikan seluruh kebutuhan operasional dan logistik rombongan ditanggung mandiri melalui urunan swadaya warga Pati serta tambahan donasi publik.

Bawa Dua Tuntutan Utama ke DPR RI Aksi yang dipusatkan di Jalan Gatot Subroto tersebut mengusung dua agenda utama yakni mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.