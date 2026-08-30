Info Commuter Line Bandung-Garut: Jadwal, Tarif, dan Rute Perjalanan Terbaru

JawaPos.com - Jadwal Commuter Line Garut-Bandung perlu diperhatikan betul oleh traveler karena pilihan keberangkatannya terbatas.

Dari Bandung, kereta hanya berangkat pukul 07.07 WIB dan 19.07 WIB, sedangkan dari Garut menuju Bandung tersedia pukul 05.35 WIB dan 11.50 WIB.

Dengan tarif Rp 14.000, Commuter Line Garut menjadi pilihan menarik bagi traveler yang ingin bepergian dari Bandung ke Garut dengan biaya hemat.

Perjalanan berlangsung sekitar 2,5 hingga 3 jam, melewati persawahan, perkampungan, perbukitan, hingga kawasan Lingkar Nagreg.

Bagi yang sedang menyusun rencana perjalanan, berikut informasi yang perlu diketahui sebelum naik Commuter Line Garut.

Jadwal Commuter Line Garut dari Bandung Perjalanan Commuter Line dari Bandung menuju Garut hanya tersedia dalam dua pilihan waktu utama.

Keberangkatan pagi dari Stasiun Bandung dijadwalkan pukul 07.07 WIB, sedangkan perjalanan berikutnya tersedia pada pukul 19.07 WIB.

Pilihan pagi cocok bagi wisatawan yang ingin tiba di Garut dan langsung melanjutkan aktivitas.

Sementara keberangkatan malam dapat menjadi alternatif bagi penumpang yang masih memiliki kegiatan di Bandung pada siang hari.