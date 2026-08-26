Bus dan Travel Bekasi-Subang: 3 Pilihan, Jadwal, dan Titik Jemput

Armada Shuttle Sinar Jaya dari Balikpapan ke IKN. (Redbus)
JawaPos.com - Bagi Anda yang sedang mencari transportasi dari Bekasi ke Subang, ada beberapa pilihan bus dan travel yang bisa disesuaikan dengan titik keberangkatan, waktu perjalanan, serta anggaran. Tarifnya mulai Rp 71 ribu, dengan pilihan jadwal dari pagi hingga malam.
Perjalanan Bekasi-Subang umumnya menempuh jarak sekitar 88 hingga 120 kilometer. Dalam kondisi lalu lintas normal, perjalanan membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam.
Pilihan transportasi ini juga menarik bagi wisatawan yang hendak melanjutkan perjalanan dari Subang menuju sejumlah destinasi, termasuk kawasan Ciater. Berikut daftar bus dan travel Bekasi-Subang yang bisa menjadi referensi.
Arnes Shuttle bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang mengutamakan keberangkatan sejak pagi. Titik keberangkatannya berada di Mega Bekasi Hypermall, sedangkan tujuan di Subang berada di kawasan Cilameri.
Tarif perjalanan tercatat sekitar Rp 71 ribu. Jadwal tersedia mulai pukul 05.15 WIB, kemudian berlanjut setiap dua jam sekali hingga keberangkatan terakhir pukul 15.15 WIB.
Pilihan ini cocok bagi wisatawan yang ingin tiba di Subang lebih awal sehingga masih memiliki waktu untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata di sekitarnya.
Sinar Jaya menawarkan pilihan keberangkatan shuttle dari kawasan Jatiasih dan Cibitung dengan tujuan menuju kawasan Cikamurang, Subang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti