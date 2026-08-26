Bus dan Travel Bekasi-Subang: 3 Pilihan, Jadwal, dan Titik Jemput

JawaPos.com - Bagi Anda yang sedang mencari transportasi dari Bekasi ke Subang, ada beberapa pilihan bus dan travel yang bisa disesuaikan dengan titik keberangkatan, waktu perjalanan, serta anggaran. Tarifnya mulai Rp 71 ribu, dengan pilihan jadwal dari pagi hingga malam.

Perjalanan Bekasi-Subang umumnya menempuh jarak sekitar 88 hingga 120 kilometer. Dalam kondisi lalu lintas normal, perjalanan membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam.

Pilihan transportasi ini juga menarik bagi wisatawan yang hendak melanjutkan perjalanan dari Subang menuju sejumlah destinasi, termasuk kawasan Ciater. Berikut daftar bus dan travel Bekasi-Subang yang bisa menjadi referensi.

1. Arnes Shuttle Arnes Shuttle bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang mengutamakan keberangkatan sejak pagi. Titik keberangkatannya berada di Mega Bekasi Hypermall, sedangkan tujuan di Subang berada di kawasan Cilameri.

Tarif perjalanan tercatat sekitar Rp 71 ribu. Jadwal tersedia mulai pukul 05.15 WIB, kemudian berlanjut setiap dua jam sekali hingga keberangkatan terakhir pukul 15.15 WIB.

Pilihan ini cocok bagi wisatawan yang ingin tiba di Subang lebih awal sehingga masih memiliki waktu untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata di sekitarnya.