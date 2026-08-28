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Rian Alfianto
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.53 WIB

Kereta Rute Jakarta-Cirebon: Pilihan KA Murah, Jadwal, Tarif, dan Waktu Tempuhnya

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya) - Image

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - Naik kereta api dari Jakarta ke Cirebon bisa menjadi pilihan praktis untuk liburan singkat.

Dengan waktu tempuh sekitar 2–3 jam dan jarak perjalanan kurang lebih 214 kilometer, pilihan tiket tersedia mulai dari puluhan ribu hingga sekitar Rp 200 ribuan.

Bagi wisatawan yang ingin menghabiskan akhir pekan di Cirebon, tersedia sejumlah kereta ekonomi yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen.

Pilihannya cukup beragam, mulai dari kereta pagi untuk penumpang yang ingin tiba lebih awal hingga keberangkatan malam bagi mereka yang masih memiliki aktivitas di Jakarta.

Berikut deretan KA menuju Cirebon dari Jakarta beserta harga tiketnya:

1. KA Airlangga

Salah satu pilihan kereta dengan harga tiket paling terjangkau adalah KA Airlangga.

Kereta ekonomi ini berangkat dari Pasar Senen menuju Cirebon Prujakan sekitar pukul 09.15 WIB.

Tarifnya mulai sekitar Rp 49.000 sehingga menarik bagi wisatawan yang ingin menekan biaya transportasi.

2. KA Bengawan

Pilihan murah lainnya adalah KA Bengawan. Kereta ini berangkat dari Pasar Senen sekitar pukul 08.55 WIB dan menuju Cirebon Prujakan.

Dengan tarif bersubsidi atau PSO sekitar Rp 70.000, KA Bengawan cocok bagi penumpang yang ingin berangkat pagi dan memiliki lebih banyak waktu untuk menjelajahi Cirebon.

Editor: Bayu Putra
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