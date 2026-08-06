Kuliner Enak di Sekitaran Stasiun MRT Fatmawati, Menu Beragam dengan Harga Bervariatif untuk Semua K

JawaPos.Com - Kuliner di Jakarta seolah tidak ada habisnya. Bahkan di sekitaran stasiun MRT Fatmawati anda dapat menemukan beragam pilihan makanan yang lezat.

Stasiun MRT Fatmawati menjadi salah satu stasiun yang ramai karena melayani penumpang yang hendak menuju berbagai kawasan di Jakarta Selatan, Blok M, sampai daerah Jakarta Pusat.

Tidak hanya tempatnya yang strategis, jalur MRT Fatmawati ini hidup karena dijadikan titik transit sekaligus destinasi terbaru untuk berburu aneka kuliner legendaris.

Melansir informasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER pada Kamis, (06/08) di sekitar stasiun MRT Fatmawati terdapat pilihan tempat makan yang menarik yang layak untuk dikunjungi.

Mulai dari angkringan, restoran, sampai coffe shop semuanya bisa anda jangkau hanya dengan berjalan kaki dari stasiun MRT Fatmawati.

Angkringan Kembang Blirik

Angkringan Kembang Blirik bertempat di Jl. Taman Cilandak Raya No. 11 RW 04. Lokasinya sangat strategis karena berada tepat di bawah stasiun MRT Fatmawati. Angkringan ini menawarkan menu yang bervariatif seperti sego kucing, sate kikil, sate usus, loyor, tahu bacem, ati ampela, sampai sate paru. Tersedia juga minuman tradisional seperti wedang uwuh, wedang jahe, wedang sereh,sampai jahe coklat yang cocok dinikmati untuk menghangatkan tubuh setelah perjalanan. Seluruh menu ditawarkan dengan harga yang terjangkau.

Bebek BKB Fatmawati

Bebek BKB Fatmawati bertempat di Jl. RS Fatmawati Raya No. 4. Warung nasi bebek ini buka selama 24 jam nonstop. Seporsi menu di sini terdiri dari bebek goreng, nasi hangat, tempe goreng, timun, kremesan, bumbu hitam, sambal ijo, dan juga sambal korek. Harga seporsi nasi bebeknya juga relatif ramah di kantong.

Gerilia Coffee and Roastery