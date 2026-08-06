8 Kuliner Enak di Sekitar Stasiun MRT Lebak Bulus, Wajib Cicipi Mie Aceh Otentik dengan Cita Rasa Kh

JawaPos.Com - MRT Lebak Bulus menjadi salah satu moda transportasi penting di Kawasan Jakarta.

Stasiun ini menjadi pintu masuk utama menuju kawasan Jakarta Pusat. Selain itu, lokasinya juga terintegrasi dan berdekatan dengan Terminal Lebak Bulus, sehingga memudahkan mobilitas anda untuk berganti transportasi.

Jika anda sedang transit di sekitar stasiun MRT Lebak Bulus, maka jangan lewatkan salah satu spot menarik di sekitaran stasiun ini.

Tepatnya di seputaran Jalan Grafika, anda dapat menemukan beragam tempat makan dengan pilihan menu yang menggugah selera.

Mulai dari gado-gado khas Jakarta, mie Aceh bercita rasa otentik, sampai Soto Betawi Pinangsia dengan kuah santan yang creamy dan kaya rasa.

Penasaran apa saja makanan yang dapat anda temukan di kawasan sekitaran stasiun MRT Lebak Bulus?, Mengutip informasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER pada (06/08) berikut rekomendasi makanan yang dapat anda coba di sekitar stasiun MRT ini.

Gado-Gado Kartika

Warung gado-gado Kartika berlokasi di Pondok Indah Plaza II RT 3 RW 14. Rumah makan ini telah berjualan sejak tahun 1982.gado-gado di sini menggunakan sayuran segar yang dipadukan dengan bumbu kacang yang kaya rasa. Selain gado-gadonya yang lezat, anda juga dapat memesan makanan legendaris Betawi yakni rujak juhi, ketoprak, lotek, lontong sayur, karedok, combro, dan asinan. Untuk minumannya anda wajib memesan es lobi-lobi ataupun es alpukat kelapa.

Kopikura