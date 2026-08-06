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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 7 Agustus 2026 | 04.53 WIB

Kulineran Enak di Sekitar Stasiun MRT Setiabudi Astra, Ada Restoran Jepang Otentik Serasa Makan di N

Ilustrasi makanan Jepang di Stasiun MRT/YouTube @JAKARTAKULINER - Image

Ilustrasi makanan Jepang di Stasiun MRT/YouTube @JAKARTAKULINER

JawaPos.Com - MRT Setiabudi Astra menjadi salah satu stasiun penting di Jakarta karena berada di jalur bawah tanah MRT yang melintasi pusat bisnis di Kawasan Ibu Kota. 

MRT Setiabudi Astra mampu melayani mobilitas tinggi dari pekerja, wisatawan, sampai masyarakat yang ingin menuju berbagai destinasi di kawasan Sudirman ataupun Jakarta Pusat dengan waktu tempuh yang sangat cepat.

Lokasinya yang dekat dari Hotel Sahid, Midplaza Jakarta, Ayana sampai berbagai gedung perkantoran di Kawasan Sudirman, membuat stasiun MRT Setiabudi Astra selalu ramai dipadati penumpang setiap harinya.

Jika anda sedang mencari tempat untuk transit atau mengisi perut setelah turun dari MRT, terdapat sejumlah tempat makan enak di sekitar stasiun MRT Setiabudi Astra yang patut anda coba.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER pada Kamis (06/08), berikut rekomendasi tempat makan di sekitar stasiun MRT Setiabudi Astra yang dapat anda coba sebagai one stop kuliner setelah turun dari kereta.  

Bushido Japanese Restaurant bertempat d dalam Grand Sahid Jaya. Jl. Jenderal Sudirman No. 86.  Restoran Jepang ini menawarkan pilihan menu yang beragam mulai dari donburi, udon, soba, bento, sashimi, sushi, sampai saikoro beef steak. Hidangannya menghadirkan cita rasa otentik dari Jepang dengan harga yang relatif terjangkau 

Gyu Kaku cabang Setiabudi ini berlokasi di Citywalk Sudirman, Lantai 1. Restoran Jepang Gyu Kaku menyajikan aneka hidangan All You Can Eat (AYCE) di sini anda dapat memesan menu gyu-kaku karubi, harami, chicken karaage, miso sup, serta puddingnya yang terkenal.  Interiornya mengusung nuansa khas Jepang dengan pelayanan yang ramah dan cepat. 

Johnny Rockets Sahid bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel LG. tempat ini menjadi lokasi favorit untuk menikmati  burger dan milkshake. Burgernya memiliki roti yang lembut dengan daging yang juicy, sementara itu untuk milkshakenya cenderung milky, creamy, manis, legit dan juga lezat. 

Editor: Novia Tri Astuti
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