Tempat Makan Sekitaran Stasiun Gondangdia, Wajib Cicipi Ayam Afrika yang Disajikan Unik dengan Pisang Goreng

Ilustrasi ayam afrika/YouTube @JAKARTAKULINER
JawaPos.Com - Stasiun Gondangdia, menjadi salah satu tempat di Jakarta Pusat yang tidak pernah sepi penumpang.
Banyak pekerja, wisatawan, sampai mahasiswa yang menggunakan kereta sebagai mode transportasi utama.
Tidak sedikit pula pelancong yang turun di stasiun gondangdia untuk mengunjungi berbagai tempat populer di Jakarta Pusat.
Letaknya yang strategis membuat kawasan sekitar stasiun Gondangdia dipenuhi beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba.
Mulai dari hidangan legendaris ala rumahan, ayam afrika yang unik dengan pisang goreng tanduk, sampai restoran sushi terkenal.
Semuanya dapat anda temukan tidak jauh dari area stasiun Gondangdia.
Bagi anda yang sedang mencari tempat makan setelah turun dari stasiun Gondangdia, berikut informasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER, rekomendasi kuliner sekitar stasiun Gondangdia yang wajib masuk ke dalam list anda.
Ayam Afrika
Tempat makan Ayam Afrika yang populer di Jakarta berada di Jl. Kebon Sirih Tim. Dalam No. 2 RT 06/RW 05. Seporsi ayam afrika ini memiliki keunikan karena disajikan berasa pisang goreng tanduk. Ayam afrika juga dilengkapi dengan bawang bombay goreng krispi, sambal merah, serta sambal kemiri. Anda juga dapat menikmati ayam afrika ini dengan nasi hangat.
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