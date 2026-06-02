Jika Anda Menemukan Danau yang Tenang dan Jernih, Apa yang Akan Anda Lakukan? Pilih Satu Gambar untuk Mengetahui Sisi Lain Diri Anda

JawaPos.com - Psikologi Jungian mengatakan bahwa air yang tenang mewakili alam bawah sadar dalam momen keheningan yang langka dan apa yang Anda lakukan saat menemukannya akan memberi tahu sesuatu tentang sisi lain diri Anda.



Dilansir JawaPos.com dari antoninapanek pada Selasa (6/2), apakah seperti gambar nomor 1, 2, 3, atau 4 yang akan Anda lakukan? Baca arti selengkapnya di bawah ini.



1. Berbaring dan Melihat ke Dalamnya



Anda mendekat sedekat mungkin dengan permukaan tanah. Lalu, menghadapkan wajah Anda ke bawah untuk melihat ke dalam danau.



Membuat Anda tidak sekadar melihat pantulan dari permukaan danau, melainkan melihat menembusnya, ke dalam apa yang ada di bawahnya.



Ini menandakan bahwa Anda selalu lebih tertarik pada kedalaman daripada permukaan.



Ketika sesuatu menjadi benar-benar tenang, Anda akan menggunakan keheningan itu untuk melihat lebih jauh ke dalam.



2. Mengulurkan Tangan dan Menyentuhnya



Jika naluri Anda adalah menyentuhnya danau yang tenang dan jernih tersebut, maka ada sesuatu dalam diri yang perlu menyentuh sesuatu untuk mengetahui keberadaannya.



Maksudnya, Anda cenderung mengenali diri sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar.



Mengalami sesuatu secara langsung selalu lebih penting bagi Anda daripada hanya memerhatikan saja.



3. Duduk di Sampingnya



Anda tidak menyentuhnya, tidak juga berbaring untuk melihat ke dalam danau. Menandakan Anda memiliki kemampuan hadir dalam keindahan tanpa perlu melakukan apa pun.



Kualitas ini jarang sekali dimiliki. Membuat diri Anda istimewa daripada yang disadari kebanyakan orang.



4. Berdiri dan Memandang Cakrawala



Jika Anda hanya berdiri dengan pandangan mata yang tertuju ke titik terjauh dari yang terlihat, tandanya Anda terlalu fokus pada masa depan sehingga kurang menikmati momen-momen indah yang ada tepat di depan mata.***