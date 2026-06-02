Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.36 WIB

Jika Anda Menemukan Danau yang Tenang dan Jernih, Apa yang Akan Anda Lakukan? Pilih Satu Gambar untuk Mengetahui Sisi Lain Diri Anda

Apa yang Anda lakukan jika menemukan danau yang tenang dan jernih ungkap sisi lain diri Anda. (Instagram antoninapanek.) - Image

Apa yang Anda lakukan jika menemukan danau yang tenang dan jernih ungkap sisi lain diri Anda. (Instagram antoninapanek.)

JawaPos.com - Psikologi Jungian mengatakan bahwa air yang tenang mewakili alam bawah sadar dalam momen keheningan yang langka dan apa yang Anda lakukan saat menemukannya akan memberi tahu sesuatu tentang sisi lain diri Anda.

Dilansir JawaPos.com dari antoninapanek pada Selasa (6/2), apakah seperti gambar nomor 1, 2, 3, atau 4 yang akan Anda lakukan? Baca arti selengkapnya di bawah ini.

1. Berbaring dan Melihat ke Dalamnya

Anda mendekat sedekat mungkin dengan permukaan tanah. Lalu, menghadapkan wajah Anda ke bawah untuk melihat ke dalam danau.

Membuat Anda tidak sekadar melihat pantulan dari permukaan danau, melainkan melihat menembusnya, ke dalam apa yang ada di bawahnya.

Ini menandakan bahwa Anda selalu lebih tertarik pada kedalaman daripada permukaan.

Ketika sesuatu menjadi benar-benar tenang, Anda akan menggunakan keheningan itu untuk melihat lebih jauh ke dalam.

2. Mengulurkan Tangan dan Menyentuhnya

Jika naluri Anda adalah menyentuhnya danau yang tenang dan jernih tersebut, maka ada sesuatu dalam diri yang perlu menyentuh sesuatu untuk mengetahui keberadaannya.

Maksudnya, Anda cenderung mengenali diri sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar.

Mengalami sesuatu secara langsung selalu lebih penting bagi Anda daripada hanya memerhatikan saja.

3. Duduk di Sampingnya

Anda tidak menyentuhnya, tidak juga berbaring untuk melihat ke dalam danau. Menandakan Anda memiliki kemampuan hadir dalam keindahan tanpa perlu melakukan apa pun.

Kualitas ini jarang sekali dimiliki. Membuat diri Anda istimewa daripada yang disadari kebanyakan orang.

4. Berdiri dan Memandang Cakrawala

Jika Anda hanya berdiri dengan pandangan mata yang tertuju ke titik terjauh dari yang terlihat, tandanya Anda terlalu fokus pada masa depan sehingga kurang menikmati momen-momen indah yang ada tepat di depan mata.***
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
8 Wisata Danau Paling Sejuk di Malang buat Liburan Alam yang Tenang Lepas Beban Pikiran - Image
Travelling

8 Wisata Danau Paling Sejuk di Malang buat Liburan Alam yang Tenang Lepas Beban Pikiran

Sabtu, 16 Mei 2026 | 18.00 WIB

3 Zodiak Gemar Berlibur ke Danau, Mencari Kedamaian di Dalam Air yang Tenang - Image
Zodiak

3 Zodiak Gemar Berlibur ke Danau, Mencari Kedamaian di Dalam Air yang Tenang

Minggu, 22 Februari 2026 | 19.04 WIB

Jika Anda Masih Menulis Daftar Belanja di Kertas dan Bukan Menggunakan Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Berikut Ini Menurut Ps - Image
Kepribadian

Jika Anda Masih Menulis Daftar Belanja di Kertas dan Bukan Menggunakan Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Berikut Ini Menurut Ps

Rabu, 3 Juni 2026 | 03.14 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore