Menpar Widiyanti Minta Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun untuk Pembangunan Pariwisata

JawaPos.com - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana meminta mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,01 triliun dari pagu indikatif Kemenpar Tahun Anggaran 2027.

Dengan usulan tambahan itu, maka total kebutuhan anggaran ideal kemenpar tahun 2027 mencapai Rp 3 triliun.

Hal itu disampaikan Widiyanti saat memaparkan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).

Dalam kesempatan itu, Widiyanti menegaskan pentingnya mendukung target pembangunan sektor pariwisata yang lebih tinggi. "Kami berterima kasih atas dukungan DPR atas permohonan kami ini," jelasnya.

Widiyanti menyebut, kondisi pengelolaan keuangan Kementerian Pariwisata sepanjang 2025 berada dalam keadaan sehat.

"Rapat kerja hari ini menjadi ruang dialog antara Pemerintah dan DPR untuk memastikan bersama bahwa rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Widiyanti.

Ia menjelaskan, realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan.

Terdiri atas realisasi di Satuan Kerja Pusat sebesar 97,74 persen, Politeknik Pariwisata 93,66 persen, dan Badan Pelaksana Otorita 90,66 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 1,48 triliun.

Serahkan Laporan Keuangan 2025 ke BPK Widiyanti juga menyampaikan, laporan keuangan atas penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal Februari 2026 untuk menjalani proses audit.