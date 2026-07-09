3 Destinasi Wisata Keluarga di Bogor yang Cocok untuk Mengisi Akhir Pekan dan Liburan Sekolah yang Hampir Habis

JawaPos.com - Jangan sia-sia kan weekend dan libur sekolah yang hampir habis.

Buat memori tak terlupakan untuk anak-anak Anda dengan berlibur ke tiga destinasi wisata keluarga di Bogor ini.

1. Rivera Outbond

Dilansir JawaPos.com dari riveraoutboundbogor pada Kamis (9/7), tempat wisata ini berlokasi di Jalan Bogor Nirwana Raya (Dreded - Pahlawan), Bogor Selatan dengan nomor telepon 0251-821-3131 atau 0822-1039-3301.

Memiliki luas sekitar tiga hektar, Rivera outbond memiliki berbagai macam wahana untuk dewasa dan juga anak-anak, seperti trampolin besar dan kecil, wall climbing, panahan, kursi sultan, rope and obstacle, flying fox, ezy roller, tubing, perahu air dan popeye, crazy ball, canoe river, dan mobil listrik.

Di sini Anda dan anak-anak juga bisa memberi makan hewan dan naik kuda poni.

Wahana yang beragam tersebut ditunjang dengan fasilitas yang tersedia, seperti food court, P3K, toilet yang bersih dan nyaman, area piknik, mushola, lahan parkir, stand UMKM, hingga banyak spot foto bersama keluarga.

Bagi Anda yang datang bersama rombongan jangan khawatir, karena tersedia gazebo, amphitheater, dan pendopo.

Sementara untuk harga tiket masuk normal Rivera mulai dari Rp30 ribu per orang untuk hari biasa dan Rp35 ribu per orang untuk akhir pekan serta libur nasional.

Tapi, banyak promo menarik yang diberikan oleh Rivera di liburan sekolah ini, seperti harga tiket masuk hari biasa per orang menjadi Rp28 ribu dan Rp33 ribu per orang untuk akhir pekan atau libur nasional.

Lalu, bundling harga tiket masuk dengan tiket terusan untuk weekdays Rp90 ribu per orang dan Rp100 ribu per orang untuk akhir pekan atau libur nasional.

Ada juga promo ulang tahun bulan Juli dan promo rapor juara serta promo bertiga yang berlaku sampai 12 Juli 2026, demikian yang dilansir dari @rivera.bogor.

2. Play Kingdom

Dilansir dari playkingdom.puncak, tempat wisata ini menjadi playground outdoor pertama dan terluas di Puncak.