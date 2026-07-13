Jadwal 7 Kapal Feri Lembar-Padangbai Hari Ini, Cek Jam Berangkat dan Harga Tiket

Ilustrasi Pelabuhan Lembar. (ASDP)
JawaPos.com - Masyarakat yang akan menyeberang dari Lombok ke Bali melalui jalur laut dapat memanfaatkan layanan kapal feri.
Layanan Feri ini melalui lintas Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuju Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali yang beroperasi selama 24 jam.
Lintasan penyeberangan Lembar–Padangbai menjadi salah satu jalur transportasi laut paling ramai karena menghubungkan Pulau Lombok dan Bali untuk kebutuhan perjalanan penumpang maupun distribusi logistik.
Waktu pelayaran rata-rata mencapai sekitar 4 jam 30 menit dengan panjang lintasan sekitar 38 mil laut.
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Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB melalui Satuan Pelayanan (Satpel) Penyeberangan Lembar pada Minggu (12/7) terdapat sedikitnya 13 kapal feri yang melayani lintasan ini setiap hari.
Berikut tujuh jadwal keberangkatan kapal yang tersedia:
- Pukul 06.30 WITA: KMP Roditha
- Pukul 09.00 WITA: KMP Salindo Mutiara I
- Pukul 11.30 WITA: KMP Wihan Bahari
- Pukul 13.30 WITA: KMP Parama Kalyani
- Pukul 15.00 WITA: KMP Marina Primera
- Pukul 16.30 WITA: KMP Dharma Ferry IX
- Pukul 18.00 WITA: KMP Sindu Dwitama
BPTD NTB mengingatkan bahwa jadwal keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi operasional, cuaca, maupun pengaturan lalu lintas kapal di pelabuhan.
Penyeberangan kapal feri dari Lembar menuju Padangbai maupun sebaliknya memerlukan waktu pelayaran rata-rata sekitar 4 hingga 5 jam.
Namun, total durasi perjalanan dapat bertambah akibat antrean kendaraan, proses bongkar muat kapal, serta kondisi operasional di pelabuhan.
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