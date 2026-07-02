6 Bus AKAP Rute Surabaya-Cirebon yang Banyak Dipilih karena Jadwal Malamnya, Cocok untuk Perjalanan Nyaman

Ilustrasi PO Bus Pandawa 87. (Redbus)
JawaPos.com - Mencari bus AKAP rute Surabaya-Cirebon dengan jadwal keberangkatan sore hingga malam? Ada sejumlah operator bus yang melayani perjalanan antarkota ini dengan pilihan kelas mulai dari eksekutif, double decker, suite combi hingga sleeper.
Perjalanan darat dari Surabaya menuju Cirebon umumnya memakan waktu sekitar 7-9 jam, bergantung pada kondisi lalu lintas, rute yang dilalui, serta jumlah titik pemberhentian.
Karena itu, banyak penumpang memilih jadwal sore atau malam agar bisa beristirahat selama perjalanan dan tiba di tujuan pada pagi hari.
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Berikut ini enam bus AKAP rute Surabaya-Cirebon yang banyak dipilih penumpang karena memiliki jadwal keberangkatan malam.
1. PO Eka
PO Eka menjadi salah satu operator yang melayani rute Surabaya-Cirebon dengan tarif yang relatif terjangkau. Keberangkatan dilakukan dari Terminal Purabaya (Bungurasih) dengan tujuan akhir Terminal Harjamukti, Cirebon.
Jadwal keberangkatan tersedia pada pukul 06.10 WIB, 07.55 WIB, 11.10 WIB, dan 14.40 WIB. Untuk perjalanan menuju malam, penumpang biasanya memilih jadwal siang agar tiba di Cirebon pada malam hari.
Bus kelas Eksekutif ini dibanderol dengan harga tiket sekitar Rp 240 ribu.
2. PO Garuda Mas
Bagi yang menginginkan kenyamanan lebih, PO Garuda Mas menyediakan armada Suite Combi. Bus berangkat dari Terminal Purabaya (Bungurasih), Surabaya, menuju titik penurunan Ciperna, Cirebon.
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