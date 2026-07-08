10 Rute KRL dari Bekasi ke Kota Tua, Cara Paling Murah dan Praktis untuk Liburan Akhir Pekan

JawaPos.com - Berwisata ke kawasan Kota Tua Jakarta dari Bekasi bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus membawa kendaraan pribadi. Menggunakan KRL Commuter Line menjadi pilihan paling hemat sekaligus praktis karena penumpang hanya perlu transit satu kali di Stasiun Manggarai sebelum melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Jakarta Kota.

Setibanya di Stasiun Jakarta Kota, pengunjung hanya perlu berjalan kaki sekitar 650 meter atau sekitar 9 menit untuk tiba di kawasan wisata Kota Tua yang dipenuhi bangunan bersejarah, museum, hingga berbagai spot kuliner dan hiburan.

Bagi warga Bekasi dan sekitarnya, terdapat sedikitnya 10 stasiun yang dapat menjadi titik awal perjalanan menuju Kota Tua. Hampir seluruh rute menggunakan pola perjalanan yang sama, yakni naik KRL tujuan Manggarai, kemudian berganti kereta menuju Stasiun Jakarta Kota.

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Berikut daftar 10 rute KRL dari Bekasi ke Kota Tua:

1. Stasiun Bekasi

Naik KRL tujuan Manggarai, kemudian transit ke KRL tujuan Stasiun Jakarta Kota.

2. Stasiun Kranji

Naik KRL tujuan Manggarai, lalu berpindah ke KRL tujuan Stasiun Jakarta Kota.

3. Stasiun Cakung