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Rian Alfianto
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.57 WIB

Jadwal Keberangkatan Kapal Jepara-Karimunjawa Terbaru, Pilih Feri atau Kapal Cepat?

Ilustrasi wisata di Karimunjawa. (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi wisata di Karimunjawa. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Wisatawan yang berencana liburan ke Karimunjawa perlu memperhatikan jadwal kapal dari Jepara agar perjalanan berjalan lancar.

Saat ini tersedia dua pilihan transportasi laut, yakni KMP Feri Siginjai dan KMC Express Bahari, dengan jadwal keberangkatan serta waktu tempuh yang berbeda.

Bagi wisatawan yang mengutamakan perjalanan lebih cepat, KMC Express Bahari menjadi pilihan karena hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam.

Sementara itu, KMP Feri Siginjai menawarkan tarif yang umumnya lebih ekonomis dengan durasi pelayaran sekitar 4,5 hingga 5 jam.

Jadwal KMP Feri Siginjai Jepara-Karimunjawa

KMP Feri Siginjai melayani rute dari Pelabuhan Kartini Jepara menuju Karimunjawa dengan jadwal sebagai berikut:

- Senin: 07.00 WIB
- Rabu: 07.00 WIB
- Jumat: 06.30 WIB
- Sabtu: 07.00 WIB

Estimasi waktu perjalanan menggunakan kapal feri ini sekitar 4,5-5 jam.

Jadwal KMC Express Bahari Jepara-Karimunjawa

Sementara bagi yang ingin tiba lebih cepat di Karimunjawa, KMC Express Bahari menyediakan jadwal keberangkatan hampir setiap hari. Jadwal keberangkatannya adalah:

- Senin: 09.00 WIB dan 13.00 WIB
- Selasa: 09.00 WIB
- Rabu: 08.00 WIB dan 09.00 WIB
- Kamis: 09.00 WIB
- Jumat: 09.00 WIB dan 13.00 WIB
- Sabtu: 11.00 WIB
- Minggu: 10.00 WIB

Kapal cepat ini memiliki estimasi waktu pelayaran sekitar 2-2,5 jam, sehingga cocok bagi wisatawan yang ingin memaksimalkan waktu liburan.

Editor: Bayu Putra
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