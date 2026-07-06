Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 7 Juli 2026 | 01.22 WIB

5 Wisata Yogyakarta Paling Viral 2026 untuk Libur Sekolah, Harga Tiket Mulai Rp 20 Ribuan

Ilustrasi obyek wisata The Lost World Castle. (Traveloka) - Image

Ilustrasi obyek wisata The Lost World Castle. (Traveloka)

JawaPos.com - Libur sekolah menjadi momen yang paling banyak dimanfaatkan keluarga untuk berwisata. Jika masih bingung menentukan tujuan, Yogyakarta tetap menjadi salah satu destinasi favorit karena menawarkan beragam tempat wisata yang cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa, dengan harga tiket yang relatif terjangkau.

Menjelang berakhirnya masa libur sekolah dan dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli 2026, sejumlah destinasi wisata di Yogyakarta dipadati pengunjung. Mulai dari wisata alam, taman bermain keluarga, hingga tempat berburu foto Instagramable menjadi pilihan utama wisatawan.

Berikut lima wisata Yogyakarta paling viral 2026 yang layak masuk daftar kunjungan sebelum aktivitas sekolah kembali dimulai.

1. The Nice Playland Yogyakarta

The Nice Playland menjadi salah satu destinasi keluarga yang paling ramai dikunjungi, terutama bagi wisatawan yang membawa anak-anak. Berlokasi di Kabupaten Sleman, tempat ini menawarkan berbagai wahana permainan interaktif, area edukasi, serta ruang bermain yang nyaman untuk segala usia.

Selain wahana bermain, pengunjung juga dapat menikmati area terbuka dengan suasana sejuk yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.
Harga tiket masuk mulai Rp25.000 per orang.

2. Pictniq Jogja

Berada di kawasan Gunungkidul, Pictniq Jogja menawarkan pengalaman wisata dengan konsep keliling dunia. Beragam replika bangunan ikonik dari berbagai negara menjadi latar favorit untuk berfoto.

Tak hanya itu, tersedia pula puluhan spot foto tematik yang banyak dibagikan di media sosial sehingga membuat destinasi ini semakin viral sepanjang 2026. Harga tiket masuknya yakni Rp 30.000–Rp 35.000 saat weekday dan Rp 35.000–Rpb50.000 saat weekend.

Pengunjung juga dapat menikmati sejumlah area foto tanpa biaya tambahan.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Liburan Sekolah Bergeser ke Wisata Edukatif, Konservasi Laut Jadi Daya Tarik Baru - Image
Wisata Dan Kuliner

Liburan Sekolah Bergeser ke Wisata Edukatif, Konservasi Laut Jadi Daya Tarik Baru

Sabtu, 4 Juli 2026 | 14.26 WIB

Libur Sekolah Dorong Tren Kelas Memasak Keluarga, Kompetisi Jadi Ruang Asah Kreativitas Anak - Image
Surabaya Raya

Libur Sekolah Dorong Tren Kelas Memasak Keluarga, Kompetisi Jadi Ruang Asah Kreativitas Anak

Jumat, 3 Juli 2026 | 16.05 WIB

Rekomendasi 5 Wisata Outdoor Seru di Bogor untuk Libur Sekolah 2026, Ada Trekking, Edukasi Budaya hingga Wahana Air Viral - Image
Wisata Dan Kuliner

Rekomendasi 5 Wisata Outdoor Seru di Bogor untuk Libur Sekolah 2026, Ada Trekking, Edukasi Budaya hingga Wahana Air Viral

Jumat, 3 Juli 2026 | 05.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore