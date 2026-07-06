5 Wisata Yogyakarta Paling Viral 2026 untuk Libur Sekolah, Harga Tiket Mulai Rp 20 Ribuan

JawaPos.com - Libur sekolah menjadi momen yang paling banyak dimanfaatkan keluarga untuk berwisata. Jika masih bingung menentukan tujuan, Yogyakarta tetap menjadi salah satu destinasi favorit karena menawarkan beragam tempat wisata yang cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa, dengan harga tiket yang relatif terjangkau.

Menjelang berakhirnya masa libur sekolah dan dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli 2026, sejumlah destinasi wisata di Yogyakarta dipadati pengunjung. Mulai dari wisata alam, taman bermain keluarga, hingga tempat berburu foto Instagramable menjadi pilihan utama wisatawan.

Berikut lima wisata Yogyakarta paling viral 2026 yang layak masuk daftar kunjungan sebelum aktivitas sekolah kembali dimulai.

1. The Nice Playland Yogyakarta

The Nice Playland menjadi salah satu destinasi keluarga yang paling ramai dikunjungi, terutama bagi wisatawan yang membawa anak-anak. Berlokasi di Kabupaten Sleman, tempat ini menawarkan berbagai wahana permainan interaktif, area edukasi, serta ruang bermain yang nyaman untuk segala usia.

Selain wahana bermain, pengunjung juga dapat menikmati area terbuka dengan suasana sejuk yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Harga tiket masuk mulai Rp25.000 per orang.

2. Pictniq Jogja

Berada di kawasan Gunungkidul, Pictniq Jogja menawarkan pengalaman wisata dengan konsep keliling dunia. Beragam replika bangunan ikonik dari berbagai negara menjadi latar favorit untuk berfoto.

Tak hanya itu, tersedia pula puluhan spot foto tematik yang banyak dibagikan di media sosial sehingga membuat destinasi ini semakin viral sepanjang 2026. Harga tiket masuknya yakni Rp 30.000–Rp 35.000 saat weekday dan Rp 35.000–Rpb50.000 saat weekend.