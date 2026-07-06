8 Wisata Lumajang yang Lagi Viral 2026, Ada Negeri di Atas Awan hingga Air Terjun Mirip Niagara

JawaPos.com - Wisata Lumajang perlahan menjadi salah satu destinasi favorit di Jawa Timur berkat keindahan alamnya yang masih asri. Mulai dari air terjun megah, danau di kaki Gunung Semeru, hamparan kebun teh, hingga bukit yang dijuluki 'Negeri di Atas Awan', semuanya menawarkan pengalaman liburan yang berbeda.

Bagi kamu yang sedang mencari rekomendasi tempat wisata di Lumajang terbaru 2026, berikut delapan destinasi yang sedang viral dan layak masuk daftar perjalanan. Lokasinya cocok untuk liburan keluarga, healing, berburu foto, hingga menikmati suasana pegunungan yang sejuk.

1. Air Terjun Tumpak Sewu Air Terjun Tumpak Sewu menjadi ikon wisata Lumajang yang namanya sudah dikenal hingga mancanegara. Berlokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, air terjun ini memiliki bentuk menyerupai tirai raksasa sehingga sering dijuluki sebagai 'Niagara-nya Indonesia'.

Air yang mengalir dari tebing melingkar menciptakan panorama spektakuler, terutama saat dilihat dari gardu pandang di atas. Tak heran jika tempat ini menjadi destinasi wajib bagi wisatawan yang datang ke Lumajang.

2. Bukit B29 Argosari Bukit B29 di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, terkenal dengan julukan 'Negeri di Atas Awan'.

Saat cuaca cerah pada pagi hari, pengunjung dapat menikmati lautan kabut yang membentang luas dengan latar Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Pemandangan matahari terbit dari kawasan ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan maupun pecinta fotografi.

3. Air Terjun Kapas Biru Masih berada di kawasan Pronojiwo, Air Terjun Kapas Biru menawarkan panorama alam yang tak kalah memukau.

Air terjun ini dikelilingi tebing hijau yang rimbun dengan aliran air berwarna putih kebiruan. Suasananya masih alami sehingga cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati hidden gem di Lumajang.