6 Bus Semarang-Jakarta Paling Nyaman 2026, Tiket Mulai Rp 200 Ribuan Cocok untuk Pelaju dan Wisatawan

JawaPos.com - Mencari bus AKAP Semarang-Jakarta yang nyaman dengan harga terjangkau bukan hal sulit. Sejumlah operator bus menyediakan perjalanan harian dari berbagai titik keberangkatan di Semarang menuju Jakarta dengan pilihan kelas bisnis hingga eksekutif.

Bagi pelaju mingguan, pekerja, maupun wisatawan, bus malam masih menjadi pilihan favorit karena penumpang bisa beristirahat selama perjalanan dan tiba di Jakarta pada pagi hari. Selain itu, tersedia banyak titik naik dan turun sehingga perjalanan menjadi lebih praktis.

Berikut enam bus AKAP Semarang-Jakarta yang layak menjadi pilihan.

1. DAMRI, pilihan paling ekonomis mulai Rp 200 ribu

DAMRI menjadi salah satu operator dengan tarif paling terjangkau di rute Semarang-Jakarta. Penumpang dapat naik dari kawasan Jalan Walisongo maupun Terminal Ungaran dengan tujuan akhir Kemayoran, Jakarta.

Bus kelas Bisnis ini dibanderol sekitar Rp 200 ribu dengan jadwal keberangkatan sekitar 20.30 WIB.

2. PO Adibuzz, banyak titik keberangkatan di Semarang

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PO Adibuzz menawarkan fleksibilitas bagi penumpang karena melayani keberangkatan dari Terminal Ungaran, Mangkang, Terminal Banyumanik, hingga Terminal Bawen.

Bus kelas Eksekutif ini melayani sejumlah tujuan di Jakarta dengan tarif sekitar Rp 250 ribu. Jadwal keberangkatan tersedia mulai pagi, sore, hingga malam, dengan keberangkatan terakhir sekitar 20.45 WIB.