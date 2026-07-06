6 Bus Semarang-Jakarta Paling Nyaman 2026, Tiket Mulai Rp 200 Ribuan Cocok untuk Pelaju dan Wisatawan

Ilustrasi armada bus PO Adibuzz. (Redbus)
JawaPos.com - Mencari bus AKAP Semarang-Jakarta yang nyaman dengan harga terjangkau bukan hal sulit. Sejumlah operator bus menyediakan perjalanan harian dari berbagai titik keberangkatan di Semarang menuju Jakarta dengan pilihan kelas bisnis hingga eksekutif.
Bagi pelaju mingguan, pekerja, maupun wisatawan, bus malam masih menjadi pilihan favorit karena penumpang bisa beristirahat selama perjalanan dan tiba di Jakarta pada pagi hari. Selain itu, tersedia banyak titik naik dan turun sehingga perjalanan menjadi lebih praktis.
Berikut enam bus AKAP Semarang-Jakarta yang layak menjadi pilihan.
1. DAMRI, pilihan paling ekonomis mulai Rp 200 ribu
DAMRI menjadi salah satu operator dengan tarif paling terjangkau di rute Semarang-Jakarta. Penumpang dapat naik dari kawasan Jalan Walisongo maupun Terminal Ungaran dengan tujuan akhir Kemayoran, Jakarta.
Bus kelas Bisnis ini dibanderol sekitar Rp 200 ribu dengan jadwal keberangkatan sekitar 20.30 WIB.
2. PO Adibuzz, banyak titik keberangkatan di Semarang
PO Adibuzz menawarkan fleksibilitas bagi penumpang karena melayani keberangkatan dari Terminal Ungaran, Mangkang, Terminal Banyumanik, hingga Terminal Bawen.
Bus kelas Eksekutif ini melayani sejumlah tujuan di Jakarta dengan tarif sekitar Rp 250 ribu. Jadwal keberangkatan tersedia mulai pagi, sore, hingga malam, dengan keberangkatan terakhir sekitar 20.45 WIB.
3. PO Brave, tujuan hingga Terminal Kalideres
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman