7 Transportasi Malang ke Bandara Juanda yang Praktis, Ada Travel Door-to-Door hingga Kereta Api

Ilustrasi penerbangan di Bandar udara Juanda Surabaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Walaupun punya Bandara sendiri, Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo menjadi pintu utama penerbangan bagi warga Malang.
Jarak sekitar 85-90 kilometer membuat waktu tempuh perjalanan berkisar 2 hingga 2,5 jam melalui jalan tol, tergantung kondisi lalu lintas.
Agar tidak terlambat check-in atau boarding, memilih moda transportasi yang tepat menjadi hal penting. Berikut tujuh pilihan transportasi dari Malang ke Bandara Juanda yang praktis dan banyak digunakan penumpang.
1. Travel Door-to-Door
Layanan travel door-to-door menjadi pilihan favorit karena menawarkan kemudahan tanpa perlu berpindah kendaraan.
Penumpang akan dijemput langsung dari rumah, hotel, atau lokasi yang disepakati di Malang, kemudian diantar hingga lobi Bandara Juanda.
Beberapa operator yang melayani rute ini antara lain Nahwa Travel dan Kinarya Travel.
Moda ini cocok bagi penumpang yang membawa koper besar, bepergian bersama keluarga, atau ingin perjalanan lebih praktis.
Selain layanan jemput rumah, tersedia pula travel dengan sistem keberangkatan dari pool atau titik kumpul tertentu.
Operator seperti Daytrans dan Cozy Trans menyediakan jadwal perjalanan yang sudah ditentukan sehingga memudahkan penumpang mengatur waktu keberangkatan menuju bandara.
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