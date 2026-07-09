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Novia Herawati
Kamis, 9 Juli 2026 | 22.55 WIB

Polisi Sebut Terduga Pembunuh ASN Bangkalan Sering Tipu Perempuan Mapan

ASN di Pemkab Bangkalan yang ditemukan tewas dalam mobil di Bandara Juanda diduga sudah meninggal 2-3 hari. (Humas Basarnas Surabaya) - Image

ASN di Pemkab Bangkalan yang ditemukan tewas dalam mobil di Bandara Juanda diduga sudah meninggal 2-3 hari. (Humas Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Polisi masih memburu Erlan, 54, pria yang diduga menjadi pelaku pembunuhan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Bangkalan.

Jasad korban ditemukan dalam mobil yang terparkir di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Korban diketahui bernama Ruly Yunis Setiawati, perempuan, 50 tahun, warga Desa Mlajah.

Semasa hidup, ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara, Erlan diduga kerap melakukan tindak penipuan dan penggelapan dengan menyasar korban perempuan.

”Jadi latar belakangnya ini memang orang ini tukang tipu-tipu, khususnya (menyasar) perempuan-perempuan yang sudah mapan. Perkenalannya lewat kopi darat," ujar AKBP Jumhur, Kamis (8/7).

Aksi tersebut telah dilakukan Erlan selama beberapa tahun terakhir sejak berpisah dengan mantan istrinya.

Dalam setiap aksinya, ia mengatur pertemuan tatap muka dengan para perempuan yang menjadi target.

Saat bertemu itu lah laki-laki asal Dampit, Kabupaten Malang berupaya mendapat kepercayaan korban dengan bujuk rayu.

Kedekatan lalu dimanfaatkan untuk menjalankan dugaan penipuan maupun penggelapan.

Editor: Bayu Putra
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