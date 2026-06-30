Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Rabu, 1 Juli 2026 | 01.17 WIB

Takziah, Bupati Bangkalan Lukman Hakim Sampaikan Duka Cita atas Kematian ASN di Bandara Juanda

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim menyampaikan duka cita atas kematian ASN di Bandara Juanda saat bertakziah. (Humas Pemkab Bangkalan)

JawaPos.com - Bupati Bangkalan Lukman Hakim tak bisa menahan kesedihannya saat bertakziah ke kediaman Ruly Yunis Setiawati di Mlajah, Kabupaten Bangkalan.

ASN yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan itu ditemukan meninggal di dalam mobil di bandara Juanda Sidoarjo pada Rabu (24/6).

"Tentunya kami dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan turut berbela sungkawa mendalam, dan semoga atas kejadian ini, kami ikut berduka kepada keluarga agar diberikan kesabaran," ujar Lukman setelah takziah, Selasa (30/6).

penyelidikan atas kematian perempuan 50 tahun itu hingga kini masih terus dilakukan pihak kepolisian.

"Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya. Ya itu yang paling penting. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Lukman meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian Ruly. Saat ini, penyelidikan masih berlangsung di Polresta Sidoarjo.

"Harapannya agar masalah ini segera terungkap berkaitan dengan meninggalnya salah satu pegawai kita, sehingga tidak ada pertanyaan, tidak ada persepsi, dan penyelesaian secara hukum, biar clear," pungkas Lukman.

Kronologi singkat

Masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu siang (24/6).

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taxi online, Rabu siang (24/6).

Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil Toyota Kijang Innova.

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, mobil dengan nopol M 1090 GP tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6).

Sejak saat itu, Mobil tersebut tak pernah keluar lagi hingga ditemukan jasad perempuan di dalamnya.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Viral Video ASN Bangkalan Sebelum Ditemukan Tewas di Bandara Juanda, Keluarga: Sosok Pria Mirip di CCTV - Image
Surabaya Raya

Viral Video ASN Bangkalan Sebelum Ditemukan Tewas di Bandara Juanda, Keluarga: Sosok Pria Mirip di CCTV

Selasa, 30 Juni 2026 | 05.10 WIB

Kasus ASN Bangkalan Tewas di Bandara Juanda, Keluarga Klaim Sudah Tahu Identitas Pria Misterius - Image
Surabaya Raya

Kasus ASN Bangkalan Tewas di Bandara Juanda, Keluarga Klaim Sudah Tahu Identitas Pria Misterius

Selasa, 30 Juni 2026 | 02.46 WIB

Penemuan Jenazah ASN Bangkalan dalam Mobil di Bandara Juanda, Diduga Sudah Meninggal 2-3 Hari - Image
Surabaya Raya

Penemuan Jenazah ASN Bangkalan dalam Mobil di Bandara Juanda, Diduga Sudah Meninggal 2-3 Hari

Sabtu, 27 Juni 2026 | 13.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore