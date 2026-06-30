Takziah, Bupati Bangkalan Lukman Hakim Sampaikan Duka Cita atas Kematian ASN di Bandara Juanda

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim menyampaikan duka cita atas kematian ASN di Bandara Juanda saat bertakziah. (Humas Pemkab Bangkalan)

JawaPos.com - Bupati Bangkalan Lukman Hakim tak bisa menahan kesedihannya saat bertakziah ke kediaman Ruly Yunis Setiawati di Mlajah, Kabupaten Bangkalan.

ASN yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan itu ditemukan meninggal di dalam mobil di bandara Juanda Sidoarjo pada Rabu (24/6).

"Tentunya kami dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan turut berbela sungkawa mendalam, dan semoga atas kejadian ini, kami ikut berduka kepada keluarga agar diberikan kesabaran," ujar Lukman setelah takziah, Selasa (30/6).

penyelidikan atas kematian perempuan 50 tahun itu hingga kini masih terus dilakukan pihak kepolisian.

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"Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya. Ya itu yang paling penting. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Lukman meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian Ruly. Saat ini, penyelidikan masih berlangsung di Polresta Sidoarjo.

"Harapannya agar masalah ini segera terungkap berkaitan dengan meninggalnya salah satu pegawai kita, sehingga tidak ada pertanyaan, tidak ada persepsi, dan penyelesaian secara hukum, biar clear," pungkas Lukman.

Kronologi singkat Masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu siang (24/6).

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taxi online, Rabu siang (24/6).

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Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil Toyota Kijang Innova.

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, mobil dengan nopol M 1090 GP tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6).